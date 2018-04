Drei Annis bummeln durch Bremen: Barbara Kliem (von links) aus dem Viertel, Wiebke Lorch aus Hastedt und Sabrina Meißner aus Schwachhausen spielen in szenischen Stadtführungen das Fräulein aus den zwanziger Jahren. (Roland Scheitz)

UND MONIKA FELSING

Altstadt. Fräulein Anni hat eine Cousine, die in der Reichshauptstadt Berlin wohnt und der sie regelmäßig Postkarten aus Bremen schickt. "Damit die Doro nicht denkt, dass wir Provinznudeln sind", sagt Wiebke Lorch alias Fräulein Anni. Die Hastedterin ist eine der drei "Annis". Sie arbeitet freiberuflich für Stattreisen Bremen.

Über ein Seminar während des Studiums der Kulturwissenschaften, in dem es um die Architektur der Böttcherstraße ging, kam Wiebke Lorch zu dem Vorläufer von Stattreisen Bremen, der "Stadt, Land, Fluss" hieß. Sie übernahm Stadtführungen, auch für Kinder und Jugendliche. "Bei mir ist es nicht so sehr Beruf, sondern mehr Berufung", sagt sie.

Das merkt man besonders, wenn sie als Anni eine Postkarte nach der anderen aus ihrer schicken, dunklen Handtasche zaubert. Auf den Postkarten sind Ansichten der Hansestadt aus dem Jahr 1929 zu sehen, der Bahnhofsplatz, die Wallanlagen und der Marktplatz, auf dem damals noch die elektrischen Bahnen fuhren. Und Bambüddel, wie die Bremer das Kaufhaus von Julius Bamberger nennen.

Gummimäntel von Bambüddel

"Das ist das modernste Kaufhaus. Dort gibt es Gummimäntel zu fulminant günstigen Preisen", schwärmt Sabrina Meißner aus Schwachhausen, eine weitere Anni. Und das Fräulein aus den Zwanzigern hat selbstverständlich auch die Anzeige für die Gummimäntel aus den 20er-Jahren mit dabei, als Anschauungsmaterial versteht sich. "Und bei Bamberger gibt es eine elektrische Treppe, auf der kann man den Berg rauf und wieder runter fahren", wirft Wiebke Lorch ein.

Cousine Doro arbeitet übrigens in Berlin in einem Lichtspielhaus. Es versteht sich schon fast von selbst, dass sie eine Postkarte vom Tivoli bekommt. Aber nicht nur auf das Bremer Kino ist Anni stolz. Die Bremen, ein Turbinendampfer des Norddeutschen Lloyd, hat das Blaue Band bekommen, weil das Passagierschiff 1929 schneller als jedes andere den Atlantik überquert hat – in vier Tagen und 17 Stunden. "Und die Bremen war der gleiche Schiffstyp wie die Titanic", sagt die gebürtige Bremerhavenerin Sabrina Meißner, die Kunstwissenschaften, Geschichte und Soziologie studiert hat.

Anni schweift aber auch gerne ab und erzählt ihren Zuhörern vom neuesten Chic oder auch aus ihrem Leben. Sie achtet sehr auf ihr Äußeres, und um fit zu bleiben, geht sie regelmäßig ins Damenbad am Stadtwerder.

Die dritte Anni, Barbara Kliem, hat Judaistik, Geschichte und Englisch studiert, arbeitet als Teamleiterin in einem Callcenter und wohnt im Viertel. Für Stattreisen leitet sie unter anderem auch die Führung "Jüdisches Bremen". Als Telefonistin Anni aber wird sie zu einer Zeitreisenden. Eine Rolle, die sie besonders reizt, nicht nur wegen des Kostüms. Eine Stunde lang spricht Barbara Kliem als Anni mit einer Kleinmädchenstimme, sie macht gymnastische Übungen auf dem Marktplatz – "wenn dann jemand mitmacht, das ist nett, aber viele trauen sich nicht" – und singen darf sie auch noch, beispielsweise "Wochenend und Sonnenschein" von den Comedian Harmonists.

Aber bevor Fräulein Anni mit ihren Gästen weiter in die Böttcherstraße geht, gibt sie ihnen auf dem Marktplatz noch brav einen historischen Abriss der Stadtgeschichte. "Die Böttcherstraße war damals noch brandneu – noch nicht einmal zu Ende gebaut", sagt Barbara Kliem. "In der Obernstraße entstand ein neues Warenhaus, und am Herdentorsteinweg, da gab es Etablissements, die Fräulein Anni anrüchig findet. Das ist ihr zu halbseiden. Sie ist schon ein bisschen spießig, unterm Strich." Gleichzeitig aber wohnt die unverheiratete Anni nicht mehr bei ihren Eltern, sondern alleine, in der Falkenstraße. Und wenn sie ihrer Cousine Doro beweisen will, dass Bremen keine Provinz ist, verweist sie gerne auf das "Astoria" in der Katharinenstraße, das Emil Fritz 1928 mit großem Aufwand hatte umbauen lassen. Claire Waldoff war dort aufgetreten, die Königin des deutschen Kabaretts.

Sabrina Meißner hat als Fräulein Anni einen Junggesellinnenabschied begleitet. "Die zukünftige Braut erschien wie ich im Zwanziger-Jahre-Outfit und hatte ihre eigene Liste mit Schlagern dabei", erzählt die Gästeführerin. "Die musste sie singen, wenn sie jemand ansprach." Die wichtigste Botschaft, die Fräulein Anni vermittelt, ist, dass sich ihre schöne Heimatstadt nicht hinter Berlin verstecken muss. Und Anni selbst erst recht nicht. Die ästhetische Chirurgie sei damals gerade im Kommen gewesen, erklärt sie ihren Zuhörern und stellt singend klar, dass so etwas nichts für sie ist. "Ick lass mir nich’ die Neese verpatzen wegen Emil seine’ unanständge Lust", trällert Anni, selbstbewusst wie Claire Waldoff, den Text von Julian Arendt nach der Melodie von Paul Strasser. "Wie ick bin, hat ja der Emil schon immer jewusst, da hätt er mir eben nich nehmen jemusst! Ick lasse keen‘n Doktor ran an meine Brust wegen Emil seine unanständge Lust!" Klare Ansagen macht die Bremerin aus den Zwanzigern, für einen Flirt ist Anni nicht zu haben. Bekommt sie als Telefonistin bei der Reichspost am Bahnhof "bei der Handvermittlung" Anträge von wildfremden Kerlen, antwortet sie stets, wie ihr geheißen: "Bitte warten, werde melden, wenn frei."

Eine Gruppenbuchung individueller Termine ist möglich. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 4305656 und im Internet auf www.stattreisen-bremen.de.