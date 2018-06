Gottfried Reymann (links) und Wolfgang Krieger vom Verein "Mathe am Strand" probieren das Katapult schon einmal im Garten an der Heinrichstraße aus. (Roland Scheitz)

Neustadt·Ostertor. Mathe in den Ferien? "Bloß nicht", wird da der eine oder die andere denken. Deshalb verpackt eine Gruppe aus pensionierten Lehrern, Ingenieuren, Mathematikern sowie Physikern, Pädagogen – alle über 60 – und Studierenden Mathe in Aktivitäten, die vordergründig Spaß machen sollen. Mit ihnen können Kinder und Jugendliche vom 20. bis 24. August beim "Mathe-Dingsbums" im Lichtluftbad in der Nähe des Café Sand auf dem Stadtwerder Katapulte bauen und Wasserbomben durch die Gegend schleudern.

"Die Frage ist: Wie bringt man Kindern Mathe nahe?", sagt Gottfried Reymann aus dem Ostertor, ein Mathelehrer im Ruhestand. Mathe habe allgemein einen schlechten Stand, nicht nur bei Schülern, sondern auch bei Studenten. "Letztlich sind wir bei unseren Überlegungen aber bei den Schülern hängen geblieben."

Die Aufgaben, auch die Sachaufgaben, die sie im Unterricht lösen müssen, gingen am Alltag der Kinder und Jugendlichen vorbei, meint Reymann und führt als Beispiel eine Rechenaufgabe an, bei der es darum geht, wie viel Tapete jemand braucht, um ein Zimmer von vorgegebenen Ausmaßen zu tapezieren. "Welches Kind tapeziert schon ein Zimmer?" Außerdem kämen die Themen und Aufgaben im Unterricht immer von oben, hätten die Kinder kein Mitspracherecht. Plutimikation hat keinen Sinn, wenn Erwachsene sich nicht in Kinder hineindenken. Schon Pippi Langstrumpf, die Kinderbuchheldin von Astrid Lindgren, wusste ganz genau, was das Resultat ist, wenn jemand so viele Äpfel isst, wie sie addieren sollte: Bauchschmerzen.

Der Verein "Mathe am Strand" will etwas dazu beitragen, dass sich Schülerinnen und Schüler mit Dingen beschäftigen, zu denen sie einen Bezug haben, die sie selbst erarbeiten und die ihnen Spaß machen. Die Initiative ging vor zwei Jahren von dem pensionierten Unternehmensberater Wolfgang Krieger aus dem Ostertor, einem Ingenieur und einer Kollegin aus Rostock aus.

Sie haben die Aktionstage, an denen sich Kinder spielerisch mit Mathe auseinandersetzen, bereits im vergangenen Jahr angeboten – mit Erfolg. Im Mai haben sie dann den Verein "Mathe am Strand" in Bremen gegründet und bieten Kindern und Jugendlichen Aktionen an, die erst einmal nicht nach Mathe aussehen.

Aus wenigen Materialien bauen die Kinder in Gruppen Katapulte. Wie sie die Leisten zusammenschrauben müssen, damit das funktioniert, und wie sie die nötige, aber nicht zu viel Spannung auf das Gummiband bekommen – all das müssen sie selbst herausfinden. Die Betreuer greifen nur dann ein, wenn etwas beim Bau sichtbar daneben geht.

"Die Ferien sollen Ferien bleiben", betont Gottfried Reymann. Deshalb gehe erst mal alles ohne Rechnen. Wenn es aber darum geht, die Schleuderkraft zu verbessern und mit dem eigenen Gerät die Wasserbomben noch einen halben Meter weiter fliegen zu lassen als andere, müssen die Katapultbauer zwangsläufig Mathe anwenden. "Das machen die Kinder dann von ganz allein", sagt Gottfried Reymann. Dabei bekommen sie Wissen mit auf den Weg, das sie später brauchen, wie den Dreisatz beispielsweise.

Bei Katapulten hört es nicht auf. Noch in diesem Jahr sollen weitere Aktionstage stattfinden, an denen die Kinder Drachen und Wasserraketen bauen.

Das "Mathe-Dingsbums" von Montag bis Freitag, 20. bis 24. August, täglich von 10 bis 16 Uhr im Lichtluftbad am Strandweg auf dem Stadtwerder. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 25 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren beschränkt. Die Teilnahme kostet 75 Euro, die "blaue Karte" wird akzeptiert. Anmeldungen sind über www.mathe-am-strand.de oder per E-Mail an info@mathe-am-strand.de möglich.

