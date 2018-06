Mehr als 700 Ehrenamtliche sind bereits beim Bremer DRK-Kreisverband aktiv. Jeder kennt die Männer und Frauen im Sanitätsdienst, die zum Beispiel bei Fußballspielen im Einsatz sind. Viele Aufgabenbereiche sind nicht so bekannt, wie die Sozialarbeit, die zum Beispiel Haushalts- und Alltagshilfe anbietet. Um die vielfältigen Aufgaben des DRK noch bekannter zu machen, werden Engagierte gesucht, die im Büro in der Wachmannstraße und in der ganzen Stadt das DRK repräsentieren.

Der Bremer Kreisverband hat rund 10000 Mitglieder. Sie werden von den Mitarbeitern des Mitgliederservice betreut, der aus zwei hauptamtlichen Angestellten besteht, und für seine Aufgaben auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen ist. Dort müssen Antworten auf die vielen Fragen der Mitglieder gefunden werden. Spendenaufrufe und Informationsschreiben müssen verfasst, kuvertiert und auf den Weg gebracht werden.

Zum Service gehört auch, dass Mitglieder ab 50 Jahren bei jedem runden Geburtstag einen persönlichen Besuch bekommen. Die Besuche werden immer von Ehrenamtlichen übernommen, sagt Lübbo Roewer, der die Öffentlichkeitsarbeit des DRK-Kreisverbandes leitet.

Außerdem bietet das DRK Veranstaltungen zu verschiedenen Themen an, die organisiert und betreut werden müssen. Eine breite Öffentlichkeit möchte das DRK mit seinen Informationsständen erreichen, die fast jeden Tag irgendwo in der Stadt, aber auch auf Messen und anderen Bremer Veranstaltungen präsent sind. Und für die Mitgliederzeitung des DRK trägt der Kreisverband Artikel und Fotos aus seinem Einsatzgebiet bei.

Das Büro des DRK Kreisverbandes befindet sich in der Wachmannstraße 9. Ansprechpartner ist Werner Gartmann, der unter Telefon 3403126 oder per E-Mail an w.gartmann@drk-bremen.de zu erreichen ist.