Ein voller Bauch studiert nicht gerne, heißt es. Ein leerer Magen aber mindestens ebenso wenig, weiß Wolfgang Haase. "Es kam früher immer wieder vor, dass Schülerinnen und Schüler ein Fall für unsere Schulsanitäter wurden, weil sie zu Hause nicht gefrühstückt hatten und der Kreislauf schlapp machte", erzählt der stellvertretende Schulleiter der Roland-zu-Bremen-Oberschule. Um den Kindern und Jugendlichen einen besseren Start in den Tag zu ermöglichen, bietet ihnen die Oberschule seit zwei Jahren an, vor Schulbeginn in der Schulaula etwas zu sich zu nehmen. Die Schule sucht aber dringend engagierte Freiwillige, damit ihr stärkendes Bildungsprojekt weiterhin stattfinden kann.

Die Nachfrage bestätigt, wie sinnvoll das Angebot ist: Rund 35 Schülerinnen und Schüler werden hier täglich zwischen 7.15 und 8 Uhr mit Brötchen und Getränken versorgt. Dass das Projekt existiert, habe die Schule großzügigen Sponsoren wie der LBS Bremen und dem Bremer Lions-Club zu verdanken, sagt Wolfgang Haase. "Doch dass es durchgeführt werden kann, ist das Verdienst der ehrenamtlichen Mitarbeiter." Und sie zu finden, gestaltet sich an der Schule äußerst schwierig. Zurzeit kann sich die Schule auf vier Frauen verlassen, die die Frühstücksdienste übernehmen. Lieber wäre es aber allen Beteiligten, wenn die Dienstzeiten auf mehr Freiwillige verteilt werden könnten. Außerdem sei es schon abzusehen, dass einige der Mitarbeiterinnen ihr Engagement auf absehbare Sicht aufgeben, weil ihre Kinder nicht mehr die Schule besuchen, oder weil der Beruf es ihnen zeitlich nicht mehr erlaubt, weiß Wolfgang Haase.

Mütter, Väter, Großeltern der Schüler oder Menschen, die einfach nur Lust haben, den Kindern und Jugendlichen etwas Gutes zu tun, wären daher sehr willkommen. Es sollte ihnen möglich sein, an den individuell abgesprochenen Tagen zwischen 7 und 8 Uhr morgens zuverlässig zur Verfügung zu stehen, um das Frühstücksangebot vorzubereiten und anzubieten. Für sie sei es eine Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen einmal von einer ganz anderen Seite wahrzunehmen, sagt der Pädagoge: "Ich staune immer, wie friedlich, freundlich und nett die Atmosphäre während des Frühstücks ist. Die Schülerinnen und Schüler nehmen dieses Angebot dankbar an und das zeigen sie auch."

Die Roland-zu-Bremen-Oberschule befindet sich an der Flämischen Straße 9. Ansprechpartner für das Frühstücksprojekt ist Wolfgang Haase. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 36115971 (montags bis freitags zwischen 8 und 15 Uhr) oder per E-Mail an die Adresse wolfgang.haase@schulverwaltung.bremen.de. Viele weitere Suchanfragen finden sich in der "Engagementbörse" der Freiwilligen-Agentur Bremen im Internet unter www.freiwilligen-agentur-bremen.de, Telefon 34 20 80. Persönliche Ansprechpartner der Freiwilligen-Agentur Bremen sind in der Zentralbibliothek am Wall 201 anzutreffen, von Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr und jeden Sonnabend von 11 bis 13 Uhr.