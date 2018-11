Die Krankenhausseelsorge ist eine Aufgabe, die die Kirchen übernommen haben, um Patientinnen und Patienten seelischen Beistand zu leisten. In Bremer Krankenhäusern wird diese Aufgabe von Pastorinnen und Pastoren, Pastoralreferentinnen und -referenten, aber auch von gut vorbereiteten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen. Die Bremer Krankenhausseelsorge möchte gerne noch mehr Ehrenamtliche für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen. Im Krankenhaus Bremen-Ost zum Beispiel sind neben Pastor Michael Beermann und Pastoralreferent Bernhard Memering auch vier Ehrenamtliche tätig. Die Ehrenamtlichen nehmen sich durchschnittlich drei bis vier Stunden pro Woche Zeit, um Patientinnen und Patienten zu besuchen und sich als Gesprächspartner für sie anzubieten,

ganz unabhängig von einer Kirchen- oder Konfessionszugehörigkeit. Die Patienten oder auch ihre Angehörigen entscheiden, ob sie dieses Angebot annehmen und worüber sie gerne sprechen möchten.

Im Mittelpunkt stünde dabei die Bewältigung der Krankheit und des Krankenhausaufenthaltes, aber auch familiäre Themen kämen häufig zur Sprache, sagt Pastoralreferent Memering. Denn manchmal falle es leichter, etwas auszusprechen, wenn das Gegenüber nicht so nahe steht wie Angehörige oder Freunde.

Zuhören, schweigen, mitfühlen und beraten: Das sind anspruchsvolle Aufgaben, auf die die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhausseelsorge sehr gut vorbereitet werden. In einem 100-stündigen Ausbildungsgang werden sie in Grundlagen der Kommunikation und in Gesprächsführung geschult. In der Auseinandersetzung mit Themen wie Krankheit, Sterben und Tod, Glauben und Spiritualität erfahren die Kursteilnehmer aber auch viel über sich selbst und ihren Umgang mit diesen Lebens- und Glaubensfragen, sagt der Seelsorger.

Die Krankenhausseelsorger wünschen sich Menschen ab etwa 25 Jahren, die Aufgeschlossenheit und Interesse mitbringen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. "Manche Gespräche machen sehr zufrieden", berichtet Bernhard Memering. "Doch man muss auch einiges aushalten können." Daher sei eine gute psychische Belastbarkeit wichtig, sagt der Seelsorger. Alleine aushalten müssen die Ehrenamtlichen ihre Erlebnisse und Erfahrungen aber nicht. In einer begleitenden Supervision können sie sich regelmäßig mit der Gruppe der Ehrenamtlichen austauschen.

Die Krankenhausseelsorge Bremen-Ost befindet sich an der Züricher Straße 40. Ansprechpartner sind Pastor Michael Beermann und Pastoralreferent Bernhard Memering. Sie sind zu erreichen unter Telefon 4081710 oder per E-Mail an die Adresse seelsorge@klinikum-bremen-ost.de.

Weitere Infos im Internet auch unter der Adresse www.kirche-bremen.de.

Viele weitere Suchanfragen finden sich in der "Engagementbörse" der Freiwilligen- Agentur Bremen unter www.freiwilligen-agentur-bremen.de im Internet oder Telefon 342080. Persönliche Ansprechpartner der Freiwilligen-Agentur Bremen sind in der Zentralbibliothek am Wall 201 anzutreffen, montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr und jeden Sonnabend von 11 bis 13 Uhr.