Freiwillige Mitarbeiterinnen des Deutschen Roten Kreuzes backen Kipferl für den Markt in der Unteren Rathaushalle. Am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. November, sind die Stände aufgebaut. Dann werden auch die Plätzchen verkauft. (Gerbracht)

Das Angebot des Marktes reicht von Büchern und Kleidund über Spielzeug bis zu Weihnachtsgebäck. Ein Großteil der Sachen, die die Besucher auf dem Basar kaufen können, sind Spenden aus der Bevölkerung. An einem Lastwagen beim DRK-Landesverband in der Vahr sind sie gesammelt und anschließend von den Freiwilligen des DRK sortiert worden.

"Die Spendenbereitschaft der Menschen ist sehr gut, und darüber freuen wir uns sehr", sagt Sabine Victor aus Schwachhausen, die den Markt leitet. Bereits seit über zehn Jahren übernimmt sie diese Aufgabe, und sie hat noch immer Spaß daran. "Es macht einfach Freude, in so einem großen Team mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen zu arbeiten", sagt sie. "Das Schönste ist natürlich, zu sehen, dass den Besuchern unser Markt gefällt."

Die DRK-Bastelgruppe unter der Leitung von Marlene Dücker aus Schwachhausen trifft sich das ganze Jahr einmal im Monat, um Weihnachtsschmuck und kleine Geschenke zu fertigen. Sogar einmal pro Woche im Einsatz ist die Handarbeitsgruppe, geleitet von Gisela Bartels aus der Vahr und Irene Schwarz van Berk aus Schwachhausen. Gemeinsam stricken die Frauen Mützen, Schals und Kinderkleidung für die kalte Jahreszeit.

"Wir legen sehr viel Wert darauf, dass auf dem Basar viel Selbstgemachtes angeboten wird", sagt Sabine Victor, "das gilt auch für die Marmelade und die Erbsensuppe."

Was auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen darf, sind die Plätzchen. Aber auch dafür wird natürlich gesorgt sein. Ehrenamtliche treffen sich zum gemeinsamen Backen in einer Schulküche im Viertel.

Der Erlös des Basars kommt den Kreisverbänden des DRK und dem Jugendrotkreuz zu Gute, für soziale Projekte in Bremen und Bremerhaven. In den vergangenen Jahren konnten so zum Beispiel neue Spielgeräte auf Schulhöfen oder wichtige Hilfsmittel in Krankenhäusern finanziert werden. "Es ist uns sehr wichtig, dass das Geld an den richtigen Stellen landet", sagt Sabine Victor, "vor allem, dass das Geld im Land Bremen bleibt." Damit aber auch die Arbeit innerhalb des DRK weitergehen könne, seien Teile des Erlöses auch für interne ehrenamtliche Tätigkeiten bestimmt.

Alle Besucher können sich also sicher sein, dass das Geld, was sie in Spielzeug, Kleidung oder Gebäck auf dem Weihnachtsbasar investieren, in guten Händen ist und da ankommt, wo es gebraucht wird.

DRK-Weihnachtsmarkt: Sonnabend, 24. November, 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 25. November, 11 bis 18 Uhr, in der Unteren Rathaushalle.