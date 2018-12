Klub Dialog lädt in Hafenbar ein

Ein Abend für Kreative

Überseestadt. Menschen und Geschichten aus der Kreativszene stellt der "Klub Dialog", der Verein von Kreativen für Kreative in Bremen, am Donnerstag, 15. August, ab 19 Uhr beim "Klub Dialog Abend #15" in der Hafenbar "Golden City" am Europahafen, Ludwig-Franzius-Platz, vor.