Bis heute bei der Feuerwehr voll engagiert: Klaus Niekamp ist seit 40 Jahren ehrenamtlicher Feuerwehrmann. (Hjo· Johannesdotter)

Hekeln. "Bei der Feuerwehr sehe ich es so: Man kann niemanden zwingen, dahin zu gehen; man muss es aus Überzeugung machen. Wenn man nur hingeht, weil alle dahin gehen, oder der Vater Mitglied ist, und selbst kein Engagement zeigt, dann nützt uns so ein Feuerwehrmann nichts."

Das sagt der Berner Gemeindebrandmeister Klaus Niekamp. Er weiß, wovon er spricht. Der 52-Jährige blickt jetzt auf 40 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr zurück, davon sieben Jahre als Gemeindebrandmeister. Für seinen Einsatz im Feuerlöschwesen wird ihm morgen das Niedersächsische Ehrenzeichen in Silber mit Goldrand verliehen.

Klaus Niekamp ist schon als Zwölfjähriger der Jugendfeuerwehr Warfleth beigetreten. Seine Familie lebte damals in Ganspe. "Meine Eltern haben keinerlei Druck auf mich ausgeübt, damit ich zur Feuerwehr gehe, in der mein Vater Mitglied war. Es war meine eigene Entscheidung." Als Vater von drei Söhnen habe er es genauso gehalten. Alle drei sind eingetreten. "Aber ich habe auf keinen Druck ausgeübt, auch nicht, wie weit sie sich engagieren sollen." Natürlich hatten sie das Vorbild der Eltern, die beide in der Feuerwehr aktiv sind, und des Großvaters vor Augen.

Sehr wichtig sei es bei jedem Ehrenamt, sagt Klaus Niekamp, dass die Ehefrau – respektive der Ehemann – mitziehe, den Rücken freihalte, bereit sei, den Partner zu unterstützen. "Jedes Ehrenamt – ganz gleich ob im Sportverein, in der Politik oder in der Feuerwehr – bedeutet Verzicht auf einen gewissen Anteil Familienleben und Familienfreizeit. Wenn der Partner nicht mitzieht, braucht man gar nicht erst anzufangen."

Im Alter von 19 Jahren ist Klaus Niekamp 1979 in die aktive Wehr eingetreten und war bis 1982 stellvertretender Ortsjugendwart. Von 1985 bis 1992 übernahm er – damals noch Vollerwerbs-Landwirt – das Amt des 3. Gruppenführers. 1992 gewann er eine Stichwahl um den frei gewordenen Posten des Ortsbrandmeisters – er führte die Wehr 13 Jahre lang.

Seine Kameraden vom Ortskommando schlugen ihn 2005 für die Nachfolge des ausscheidenden Gemeindebrandmeisters vor. "Es hat mich stolz gemacht, dass man mir das Amt zugetraut hat. Immerhin war ich der Ortsbrandmeister mit der kürzesten Amtszeit. Ich bin auch stolz, dass die Ortsbrandmeister sich im Vorfeld auf einen Kandidaten geeinigt und festgelegt haben, wie der Weg weiter gehen soll."

"Ein Ortsbrandmeister vertritt die Interessen seiner Ortsfeuerwehr, der Gemeindebrandmeister muss alle – in Berne sechs – Feuerwehren im Auge haben und dafür sorgen, dass alle möglichst gerecht behandelt werden", erläutert Niekamp die Aufgabenverteilung. Seine Stärken seien, so schätzt er sich selbst ein, gut zuhören und vermitteln zu können. Manchmal müsse er auch Entscheidungen treffen, die anderen wehtun. "Ich bemühe mich aber immer darum, die Kameraden mit Argumenten zu überzeugen und Entscheidungen im Konsens zu erreichen, statt sie diktatorisch durchzusetzen."

Stolz sei er auf das gute Miteinander im Ortskommando. Argumentativ überzeugend zu sein und Dinge sachlich begründen zu können, habe sich auch in der Arbeit mit der Berner Gemeindeverwaltung als erfolgreich erwiesen.

Als er das Amt übernahm, sei für ihn nicht vorauszusehen gewesen, wie viel Arbeit auf den Gemeindebrandmeister zukommt. "Wir sind zurzeit in einer Umbruchphase mit der Großleitstelle in Oldenburg und der Umstellung auf Digitalfunk." Vermehrt müsse sich die Feuerwehr mit Bauvorhaben beschäftigen, die wachsende Anforderungen an den Brandschutz stellen. Niekamp nennt hier die expandierenden landwirtschaftlichen Betriebe, Biogas- und Windkraftanlagen, die Solartechnik. "Wir sind in einer unheimlich schnelllebigen Zeit bezüglich der technischen Entwicklung. Darauf muss sich die Feuerwehr einstellen."

Für den Gemeindebrandmeister bedeute das im Besonderen, sich ständig fortzubilden, Fachzeitschriften zu studieren, sich mit Kollegen auszutauschen. Das sei viel Arbeit im Hintergrund, die keiner sehe, die aber unerlässlich sei, um unter anderem einen Feuerwehrbedarfsplan für mehrere Jahre im Voraus aufzustellen, der Feuerwehren, Politik und Verwaltung planerische Sicherheit gebe.

"Ich werde das Amt so ausüben, wie ich es für richtig halte", hatte Klaus Niekamp bei seiner Wahl 2005 erklärt. Seine Wiederwahl 2011 hat ihm bestätigt: "Meine Amtsführung kann so falsch nicht gewesen sein. Ich spreche die Dinge direkt aus und sage auch, wenn ich etwas für falsch halte. Damit mache ich mir nicht nur Freunde, aber bin mir im Großen und Ganzen treu geblieben."

Wenn die zweite Amtszeit des Berner Gemeindebrandmeisters 2017 ausläuft, ist Klaus Niekamp 57 Jahre alt. Die Novellierung der Feuerwehrordnung hat das Dienstalter auf 63 Jahre erhöht. Er könnte also noch eine dritte Amtszeit wahrnehmen. "Wenn ich gesund bleibe, würde ich es sicherlich nochmal machen. Aber diese Frage stellt sich im Moment nicht."

Den Rat seines Vorgängers: "Klaus, pass’ auf, dass du nachher noch irgendwo dazu gehörst", hat Niekamp beherzigt. Er bleibt der Ortswehr Hekeln weiterhin verbunden. "Wenn wir tagsüber einen Einsatz haben, habe ich kein Problem, mit Atemschutzgeräten im Mannschaftswagen mitzufahren. Dafür bin ich mir nicht zu fein."

In der wenigen Freizeit, die ihm als Mitarbeiter im Werkschutz in Nordenham bleibt, spiele er gern Theater und sei beim Karneval der Dorfgemeinschaft Harmenhausen dabei. "Das läuft zwar alles auf Sparflamme. Aber ich wohne in Harmenhausen und möchte mich da auch einbringen."

