Stücke lesen, sehen und besprechen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Kursus für Theaterfreunde

Xkn

Ostertor. "Theater in Bremen für Theaterbegeisterte" lautet der Titel eines Volkshochschulkurses, der am Montag, 11. Februar, 19.30 Uhr, in der Villa Ichon, Goe-theplatz 4, startet. Der Kursus läuft an 15 Abenden, jeweils montags von 19.30 bis 21 Uhr.