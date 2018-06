Sie scheint sich zu bewahrheiten, die Leistungssteigerung der Ostbremer in der Kohlzeit. Daher hatte ihnen ihr Vereinswirt Hermann Brüns nach dem Sieg zur Belohnung auch gleich noch eine Sonderportion obendrauf gepackt. Das rettende Ufer ist damit nur noch zwei Punkte von ihnen entfernt.

"Wir wollen den Erfolg noch nicht überbewerten, aber er tut uns richtig gut", war Wilfried Lankenau nach dem Abpfiff erleichtert. "Wir haben uns gegenüber dem Fredenbeck-Spiel sehr gesteigert und noch die ganze Rückrunde vor uns." Anfangs musste einem noch angst und bange um den Gastgeber werden. Vieles schien auf die Wiederholung der 23:32-Hinspielniederlage hinzudeuten, als die SG Ost über 2:5 mit 3:7 äußerst schlecht in die Partie fand. In der beantragten Auszeit ermahnten die Ostbremer Trainer ihre Mannen zu einer geduldigeren Spielweise, was diese bis zum 12:12-Halbzeitstand dann auch beherzigten.

Nach der Pause das Tempo erhöht

Nach dem Seitenwechsel ging beim Gastgeber dann auch ohne die Rückraumschützen Stefan Pfüller und Thorben Könemann die Post ab. Tim Buben (Außen/Kreis) und Felix Fietze (Kreis) lieferten in Angriff und Abwehr eine starke Partie ab, Tim Dieckmann (Rückraum/Linksaußen) war ebenfalls ein ständiger Unruheherd. Auf der Angriffsmitte überzeugte wiederum Heiko Rullkötter, der die Abwehr zusammen mit seinem Torwart Jörn Anders clever dirigierte.

Aufbauend auf die Paraden ihres Schlussmannes Jörn Anders zogen die Ostbremer auf 20:15 davon und hatten den Erfolg beim 26:19-Vorsprung praktisch schon frühzeitig eingetütet. Danach ließen die Gastgeber sogar noch einige Torchancen links liegen und mussten sich einer doppelten Manndeckung erwehren. Das konnte die Ostbremer allerdings nicht mehr aus der Fassung bringen.

Am Sonnabend muss die SG Ost nun beim derzeit schwächelnden Tabellendritten HSG Stedingen ran. Der hat die Tabellenführung seit Ende November mit sieben eingespielten Minuspunkten verloren. Der Klub aus der Wesermarsch wird gegen die Gäste nach einigen personellen Problemen aber wieder nahezu komplett auflaufen können. "Wir müssen unseren Fokus ohnehin auf die Heimspiele legen", baut "Willi" Lankenau im Abstiegskampf mehr auf die Heimstärke.

SG Bremen-Ost: Anders, Blum; Buben (4), Buchelt (2), Dieckmann (7), Janßen (2), Fietze (5), Blasse (2), Mrkwa (3), Glatz (2), Rullkötter (4)