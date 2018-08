Kooperiert mit dem BUND und mit Schulen: Luise Lübke.

Altstadt. Jan hat einen Turm aus Bauklötzen errichtet. Der ist schon so hoch, dass er sich auf die Bank stellen muss, um noch mehr Klötze oben drauf zu legen. Ein wenig schief ist er auch, aber der Turm bleibt standhaft. Der Sechsjährige aus dem Peterswerder arbeitet in der Architekturschule "Baukasten" konzentriert an seiner hölzernen Konstruktion. Derweil ist der fünfjährige Alexander aus Schwachhausen damit beschäftigt, ein Haus für seinen Playmobil-Fußballer zu bauen – inklusive Fußballstadion auf dem Dach.

Jan aus dem Peterswerder will hoch hinaus: Der Sechsjährige hat im "Baukasten", der neuen Architekturschule für Kinder, einen mächtigen Turm gebaut.FOTOS: ROLAND SCHEITZ

Die beiden Jungen besuchen die neue Architekturschule für Kinder und Jugendliche an der Pieperstraße 7. "Davon gibt es europaweit nur noch eine weitere", sagt die "Baukasten"-Gründerin Luise Lübke. Und diese andere Schule stehe in Helsinki und sei Vorbild für ihre Einrichtung in der Innenstadt gewesen.

"Kinder sollen sich hier spielerisch mit Formen und Materialien auseinandersetzen", sagt Luise Lübke. Sie sollen räumliche Erfahrungen machen, sich beispielsweise fragen, was eine Stadt ausmacht und den "Prozess einer architektonischen Gestaltung durchlaufen".

Der Modellbau stehe im Mittelpunkt, wobei auch mathematische Grundkenntnisse, wie das Ausmessen, angewandt und die Kinder in Geduld geschult werden. Denn etwas zu bauen, braucht Zeit. "Die Kinder und Jugendlichen sollen ihre Umwelt anders wahrnehmen und ein Bewusstsein für ihre Umgebung, beispielsweise den Schulhof, entwickeln.

Außerdem sollen sie handwerklich arbeiten und aktiv etwas mit ihren Händen tun", erklärt Luise Lübke die Ziele, die sie mit dem "Baukasten" verfolgt. "Ich glaube, dass das eine schöne Ergänzung zur Schule ist." Schulen könnten aber auch von ihrer Arbeit profitieren – davon ist die Existenzgründerin überzeugt.

Luise Lübke organisiert an Schulen Arbeitsgemeinschaften in Architektur, eröffnet Lehrern und Lehrerinnen aber auch neue Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln. Gerade in Inklusionsklassen könnte das helfen, damit niemand auf der Strecke bleibt. "In Schulen wird viel zu wenig praktisch gearbeitet", ist die Ansicht der Privatunternehmerin.

Mit einer Schule in Bremerhaven entwickle sie gerade einen Unterrichtsplan, der viel Praxisarbeit beinhalte, sagt Luise Lübke. "Architektur bietet sich für vieles an: Kunst, Naturwissenschaften, Technik, Mathe."

Aus Architektenfamilie

Luise Lübke stammt aus einer Berliner Architektenfamilie, hat Kulturwissenschaft studiert und einige Zeit für den Bund Deutscher Architekten in Berlin gearbeitet. Im Studium hat sie ihren Schwerpunkt auf die Vermittlung von Architektur gelegt und sich mit Kindheit und Entwicklungspsychologie beschäftigt. Architektur ist ihre Leidenschaft, besonders wenn sie sie Kindern vermitteln kann.

"Das ist hier alles nicht so elitär, wie es klingt. Die Kinder arbeiten viel frei", sagt die Wahlbremerin, die selbst zwei Kinder hat. Ab einem Alter von sechs Jahren können Mädchen und Jungen zu ihr in die Workshops kommen. "Wenn sie in dem Alter anfangen, können sie mit acht schon ziemlich viel." Aber auch Jugendliche ab 13 Jahren sind willkommen. Sie können im "Baukasten" beispielsweise ihr eigenes Skateboard gestalten.

Im Hintergrund hat sich Luise Lübke ein Netzwerk aus mehreren Profis aufgebaut, die ihren Unterricht bereichern sollen. So lernen die Kinder und Jugendlichen beispielsweise verschiedene Berufsbilder wie Stadtplaner, Bühnenbauer oder Tischler kennen.

Im "Baukasten" bietet Luise Lübke Schnupperstunden und Projektarbeit an. Auch in den Sommerferien können Kinder zu ihr kommen. Am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. August, gestalten Mädchen und Jungen ab acht im "Baukasten" in der Pieperstraße von 11 bis 14 Uhr Häuser ohne Ecken und Kanten – frei nach Friedensreich Hundertwasser.

Anmeldungen für das Wochenende im Baukasten, Pieperstraße 7, sind unter Telefon 0179/ 2637763 oder per E-Mail an die Adresse

kontakt@baukasten-bremen.de möglich.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.baukasten-bremen.de.