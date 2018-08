Auf eine lange Warteliste musste sich eintragen, wer am Torfhafen beim „Wettlauf auf dem Wasser“ mitmachen wollte, denn den Spaß wollten viele kleine und große Gäste mitmachen. Auch Nele traute sich mit einem Riesen-Wasserball in das Torfhafenbecken und hat es nicht bereut: „Hat richtig Spaß gemacht!“, erzählt die zwölfjährige Findorfferin.AVE· (R. Scheitz)

Das spektakuläre Fortbewegungsmittel waren Wasserbälle von zwei Metern Durchmesser, zu absolvieren war ein rund 25 Meter langer Parcours rund um eine Boje. "Viel zu kurz!", hatte Teilnehmerin Kerstin sich gedacht – allerdings vor ihrem Lauf. "Das ist viel anstrengender als es aussieht!", berichtete die 27-jährige Findorfferin hinterher. Ihre Wettkampfgegnerin war Freundin Marlen, und die 26-Jährige hatte "ordentlich Muffensausen", gesteht sie, dass ihr im Wasserball die Luft ausbleiben könnte. "Aber es war gar kein Problem, sondern eine richtig tolle Erfahrung." Davon konnte Enid gar nicht genug bekommen: Die Fünfjährige stand mit Freund Tammo, sieben Jahre, zum vierten Mal auf der Warteliste, "weil das so witzig ist", erklärt sie.

Die kleine Findorfferin gehörte zu den jüngsten Teilnehmern des Wettkampfes, die ältesten fielen unter die Kategorie "Dreißig Plus", so die diplomatische Schätzung von Kevin, der als Mitarbeiter der Veranstaltungsagentur "XTreme Events" aus Mönchengladbach das sichere Befüllen und Entladen der Wasserbälle betreute. Die Agentur verleiht ihre Module bundesweit, doch dieser Austragungsort sei auch für ihn ein "Highlight", erzählt er – normalerweise finden die Wettkämpfe in aufblasbaren Pools statt.

Das Publikum konnte vom Biergarten und vom Hafenbecken aus die unterschiedlichsten Lauftechniken beobachten: Ein Teilnehmer kugelte sich konsequent mit Purzelbäumen, ein anderer schritt stoisch auf zwei Beinen durch das Wasser. Als beliebteste und letztendlich erfolgreichste zielführende Gangart erwies sich die Vierfüßler-Krabbeltechnik, die Jonas aus Findorff den Sieg einbrachte. "Der Trick ist, eine gute Balance zu finden", erklärte der 23-jährige Tagessieger. Gegen die Kinder, die separat gewertet wurden, hätte er allerdings keine Chance gehabt: Hier führten Jermain, Mika und Marlene mit Zeiten unter 36 Sekunden die Wertung an. Für die drei Bestplatzierten beider Wertungen gab es Verzehrgutscheine im Biergarten, die beiden Sieger dürfen zusätzlich einen Tag lang mit einem der Kanus in Findorff fahren.

Eine runde Sache war auch das Rahmenprogramm: Herrliches Sommerwetter, viel Publikum, die stimmungsfördernde Moderation durch den Findorffer Entertainer Tom Bola und der Gastauftritt der "Josie White Revival Band" hielten die Besucher bis spät in den Abend in ihrem "Sommergarten" am Torfhafen.