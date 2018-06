Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Eine bunte Kindertheaterwelt

Lemwerder. Nicht zuletzt aufgrund des Netzwerks der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Niedersachsen (LAGS), in dem die Begu vertreten ist, hat Kindertheater seit einigen Monaten in Lemwerder wieder einen festen Platz. Das gerade aufgeführte und preisgekrönte Stück "Tür auf – Tür zu" des freien Braunschweiger Theaters "Fadenschein" war ein Erlebnis schon für die Kleinsten ab eineinhalb Jahren. Flokatimatten vor der Bühne sorgten für Gemütlichkeit, während Theaterleiter Michael Nöck Gebhardt-Seele auf der Bühne im wahrsten Wortsinn Türen in eine bunte Kindertheaterwelt öffnete. Farben, Bilder, Klänge, bunte Luftballons und ein Mann im Tropenhelm boten dabei 30 Minuten lang Abwechslung.