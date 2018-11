Bremen-West. "Ein Teil der Probleme der Oberschulen ist dadurch bedingt, dass es noch Gymnasien gibt", meint Markus Schroeder, Elternvertreter des Oberstufenzentrums am Schulzentrum Rübekamp. Und Christoph Suppes, Schulelternsprecher der Oberschule Findorff, ergänzt: "Oberschulen haben zunehmend das Problem, dass die Mischung nicht gut ist." Denn an den meisten Oberschulen, darin sind sich die Elternvertreter einig, fehlten stärkere Schüler. Aus unterschiedlichen Gründen seien die Oberschulen für sie nicht attraktiv genug.

So seien an vielen Schulen die Klassen zu voll, da die Anzahl der Kinder nur in den Jahrgängen eins und fünf begrenzt ist. Als problematisch sehen die Eltern etwa die ungleich verteilten Vorkurse, in denen neu zugezogene Schüler gefördert werden, die kaum oder gar kein Deutsch sprechen. "Die Sprachbarrieren und die geringe Zeit mit den Mitschülern in den Klassen machen die Integration sehr schwierig", so Werner Meißner, Schulelternsprecher der Oberschule Helgolander Straße.

Ende September war von der Behörde Entlastung für diese Schule zugesagt worden, die bis dahin als einzige Waller Oberschule solche Kurse angeboten hatte. Da sie alle Schüler aus den Vorkursen in die bestehenden Klassen integrierte, wurde die ursprünglich eingeplante Klassenbelegung zunehmend überschritten. Um die Lasten besser zu verteilen, soll nun auch die Oberschule Waller Ring Vorkurse anbieten, aber: "Dafür gibt es dort weder Lehrer noch Räume", wie Schulelternsprecherin Rahel Faust beanstandet.

Markus Schroeder fordert: "Man muss da von vorneherein einen Puffer schaffen, denn es gibt neben bulgarischen Flüchtlingen ja auch noch andere Schüler, etwa durch Zuzug, die durch solche Hemmnisse in die Privatschulen getrieben werden."

Das Problem der hohen Klassenbelegungen setzt sich nach Ansicht der Elternsprecher im Kurssystem der Oberstufe fort: "Wenn die Schüler da eine Q-Phase wiederholen müssen, kommen sie womöglich in einen Leistungskurs mit schon 30 Schülern, das ist nicht zulässig. Soll dann die Schule gewechselt werden?"

Auch seien die Inklusionskinder nicht gleichmäßig auf die Schulen verteilt beziehungsweise es würde nicht der tatsächliche Förderbedarf aller Kinder den Tatsachen entsprechend anerkannt, kritisieren die Eltern. Und für akute Notfälle, etwa während der Pubertät, gebe es ohnehin keinerlei Hilfsangebote oder Unterstützungsmöglichkeiten, so Rahel Faust.

Sie und die anderen Elternvertreter sehen darüber hinaus ein weiteres Problem am Horizont auftauchen: Zum 31. Dezember laufen die aus Bundesmitteln finanzierten Stellen von 40 Sozialpädagogen aus, die als Feuerwehrkräfte für zwei Jahre befristet an Bremer Schulen eingestellt wurden. "Und die Bildungsbehörde sagt dazu gar nichts", so Faust.

An der aktuellen Diskussion mit der Bildungsbehörde stört Christoph Suppes dabei vor allem eines – dass es dabei allein um Kapazitäten gehe anstatt um Qualität. "Zum Beispiel fangen die Lehrer gerade erst an, Binnendifferenzierung zu lernen", sagt er. Binnendifferenzierung meint die individuelle Förderung der einzelnen Schüler innerhalb einer bestehenden Lerngruppe. "Die Inklusion kommt noch obendrauf", so Suppes, "gleichzeitig aber sind die Weiterbildungen gestrichen worden, um die im Sommer nachträglich bewilligten Stellen gegenzufinanzieren." Er rechnet vor: Nähmen die Lehrer an seiner Schule pro Halbjahr nur einen Teamtag zum Thema Inklusion in Anspruch, dann fielen bei sechs Jahrgängen á zwei Inklusionsklassen schon 24 Tage Unterricht weg.

"Der Vertretungspool bricht völlig zusammen", meint auch Rahel Faust, denn die Bedingungen würden immer schlechter. So müssten einige Lehrer Vertretungsstunden von ihren Klassenstunden abziehen, andere bekämen Vertretungsstunden erst ab dem vierten Tag bezahlt. Die Behörde ihrerseits rechne Stundenausfälle schön – so gelte eine Stunde offiziell als "nicht ausgefallen", wenn ein Lehrer eine weitere Klasse mit betreue oder ihr eine Aufgabe stelle. Durch "Mitbetreuung" falle im Grundschulbereich kaum etwas offiziell aus, erzählt Suppes.

Das sieht an den Oberschulen anders aus. "Sportlehrer-Ersatz gibt es in Bremen aktuell gar nicht mehr", berichtet Werner Meißner, "und eine Schwangerschaftsvertretung für eine 27-Stunden-Stelle umfasst nur 20 Wochenstunden, so dass uns mit sechs schwangeren Kolleginnen nun 42 Stunden fehlen." Ingo Lenz, Schulelternsprecher der GSW, verweist auf ein Gutachten, demzufolge 50 Prozent der bremischen Lehrer in den kommenden zehn Jahren aus dem Schuldienst ausscheiden: "Um das auszugleichen, müssten laut GEW jährlich 367 Lehrkräfte neu eingestellt werden." Dabei geht es auch um Transparenz und Planungssicherheit. "Wir wollen es nicht noch mal erleben, dass die Schulen zwei Wochen vor den Ferien immer noch nicht wissen, wie viele vakante Stellen besetzt werden," sind sich die Eltern einig. Sie erwarten eine frühzeitige Darstellung der Bedarfe und deren Realisierung. "Dazu kommt, dass es einen Schulleitermangel geben wird, aber es gibt kaum Bewerber für diese Stellen", ergänzt Schroeder.

Ein weiteres Problem sei die Ganztagsbetreuung. Sie wird nämlich nur für drei Jahrgänge finanziert. "Aber den Eltern wird das nicht gesagt, wenn sie ihre Kinder da anmelden", merkt GSW-Schulelternsprecher Martin Reinekehr an.

Eltern werden nicht ernst genommen

Ganz zu schweigen von attraktiven Zusatzangeboten, durch die die Oberschulen für stärkere Schüler interessanter würden: "Attraktive AGs sind nicht möglich, weil hier nur jeweils billige Kräfte eingekauft werden und keine Kontinuität da ist", meint Faust.

"Das Problem ist: Die tun immer so, als ob es alles kein Problem ist", findet sie – genau deshalb habe sie sich auch über die Begründung für den Rücktritt von Renate Jürgens-Pieper geärgert. Denn die Elternvertreter hätten schon seit Jahren eine bessere Ausstattung verlangt, seien darin aber vom Bildungsressort nie ernst genommen worden.

Eine Antwort auf ihren Offenen Brief haben die Eltern bisher nicht bekommen. "Unsere generelle Erfahrung ist: Wenn die Schulkonferenz oder Elternvertreter der Behörde schreiben, darf man keine Antwort erwarten", sagt dazu Christoph Suppes und fügt hinzu: "Wenn sich die Kommunikation verbessern würde, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung."