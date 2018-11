Nora von Breitenbach (19 Jahre) ist in ihrem Element. Die Ritterhuderin stylt in der Fußgängerzone in der Innenstadt eine Laiendarstellerin, die in einer Videoszene mitspielen soll. (Scheitz)

Altstadt ·Gröpelingen. "Nanu, was ist da denn los?" Das fragten sich kürzlich Passanten in der Hutfilterstraße. Ein vergnügtes Grüppchen auffällig gekleideter junger Frauen zog ihre Blicke auf sich. Ein Flashmob? Nein, eine Vorhut für ein ambitioniertes Theaterprojekt, das am 2. September im Club Moments im Steintor Premiere hat.

"Abgrundtiefes Theater" ist auf einem Transparent zu lesen. Drumherum werden noch schnell Lippenstifte gezückt. Schon ist die Szenerie in einen Nebel von Haarspray getaucht. Dann geht es los: Mit kurzen Röcken und dunklen Sonnenbrillen laufen acht junge Frauen auf extrem hohen High-Heels durch die Fußgängerzone in der Innenstadt, schwenken Handtaschen und Sektflaschen. Eine Videokamera verfolgt jede ihrer Bewegungen.

Immer ganz nah dran am Geschehen: Nora von Breitenbach und Lisa Hartmann. "Lass dich nicht manipulieren! Bleib kritisch!" ist ihr Anliegen. Die beiden Abiturientinnen aus Ritterhude haben das Theaterstück "Exzess" zum Thema "Manipulation im Alltag" geschrieben. Darin entdeckt ein Jugendlicher ein Mittel, mit dem sich künstlich Gefühle erzeugen lassen. Er verkauft es an einen Konzern, der damit seine Mitarbeiter so manipuliert, dass sie nur noch für die Firma leben und arbeiten.

Seit April hatten die beiden jungen Abiturientinnen nach Mitstreitern gesucht. Inzwischen haben sie 15 junge Laiendarsteller für das Projekt gewonnen, sodass sie planmäßig in der Gröpelinger Jugendkirche "Garten Eden 2.0" mit der Probenphase beginnen konnten. Hinzu kam der Videodreh in der Innenstadt. Denn im Bühnenhintergrund sollen einige Videoszenen zu sehen sein: Frauen, die hektisch über eine Straße rennen, oder Jugendliche, die einen vollgepackten Einkaufswagen durch den Supermarkt schieben. "Es geht um Massenkonsum", erklären Nora und Lisa, "und die Videos enthielten eine coole Symbolik".

Deutlich ist den 18-Jährigen die Begeisterung für das Stück anzumerken: "Wir sind unheimlich überzeugt von unserem Projekt, es ist etwas ganz Besonderes. Wir haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht."

Das junge Autorinnen- und Regisseurinnen-Duo konnte Szenenbildner Tamo Kunz, der unter anderem an Fatih Akins Spielfilm "Soul Kitchen" mitarbeitete, als Berater für das Bühnenbild gewinnen. Und es hat Kooperationen mit dem Club Moments und Schlachthof vereinbart.

Die Akteure versuchen nun über das sogenannte Crowdfunding (deutsch: Schwarmfinanzierung) Mittel einzuwerben und hat in den vergangenen Wochen kräftig die Werbetrommel gerührt. Die Gruppe hat außerdem Passanten zum Thema Manipulation interviewt, auf dem Breminale-Festival jongliert und Henning Scherf besucht, um ihn als Schirmherren für das Filmprojekt zu gewinnen.

Jetzt in der Endspurtphase werben Lisa Hartmann und Nora Breitenbach auch noch auf Facebook und mit Flyern für ihr selbst geschriebenes Stück. "Wir müssen 800 Karten verkaufen, aber das schaffen wir", sagen sie. Einen Teil der Einnahmen wollen sie an das kenianische Kinderheim "The Nest" spenden.

Premiere von "Manipulation" ist am Sonntag, 2. September, um 20 Uhr im Club Moments, Vor dem Steintor 65. Weitere Aufführungen am 13. September, 20 Uhr, in der Jugendkirche, Seewenjestraße 98a, und am 15. September, 20 Uhr, im Schlachthof, Findorffstraße 51. Karten kosten acht, ermäßigt sechs Euro. Reservierungen unter Telefon 04292/471618 oder E-Mail an die Adresse abgrundtiefes.theater@gmx.de.