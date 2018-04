Kurse für das Geschichten-Festival

Erzählen üben für Feuerspuren

Lindenhof. Mit einem sogenannten Kick off starten am morgigen Montag, 12. August, ab 19 Uhr die Vorbereitungskurse für das internationale Erzählfestival "Feuerspuren 2013" in Gröpelingen. Am 3. November werden die Erzähler und Erzählerinnen im Lindenhof-Quartier verteilt Geschichten in verschiedenen Sprachen vortragen.