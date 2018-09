Golden City lockt mit Juhnke-Abend, Dialogen und Shows

Es wird gesungen und erzählt

Überseestadt. Die Hafenbar Golden City bietet im August ein buntes Programm. Heute heißt es ab 15 Uhr: "Kaffee, Kuchen, Küste." Es werden die alten Geschichten hervorgelockt, die sich früher in den Hafenbars abspielten. Ramona, Ramon sowie Rammé wollen die gar nicht mehr trockenen Kehlen mit Hafensongs zum Schwingen bringen. Der Eintritt von zehn Euro beinhaltet einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Das Golden City befindet sich am Ludwig-Franzius-Platz am Kopf des Europahafens.