Nach Hamburg ins Freizeit- und Erholungsgebiet Niendorfer Gehege, nach Tibarg und Bondenwald geht es am Mittwoch, 6. März, mit dem Wanderverein. Treff zur Wanderung über zehn Kilometer ist um 9.15 Uhr am Hauptbahnhof (Abfahrt: 9.33 Uhr). Anmeldung bis 4. März unter Telefon 67347763 bei Brigitte Schneider.

Die Wanderfreunde laden für Sonnabend, 2. März, zum Ausflug von Eystrup über Rübeland und zurück ein. Die Tour über 19 Kilometer beginnt um 8 Uhr mit dem Treff im Hauptbahnhof an der DB-Information. Weitere Auskünfte und Anmeldung (nur noch heute) unter Telefon 443201. Am Sonntag, 3. März, ist eine Wanderung mit Hunden geplant (Telefon 4581470), außerdem starten die Wanderfreunde zu einer 15-Kilometer-Tour durch das Naturschutzgebiet Boberger Niederung (Hamburg). Treff ist um 8.15 Uhr im Hauptbahnhof (DB-Info). Mehr unter Telefon 3963871 und 0177/ 6064515, Anmeldungen bis 1. März.

Die Asanas, die Körperübungen des Yoga, können Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren in einem Workshop im Yoga-Studio Vinya Loft, Brunnenstraße 3-4, lernen. Die Veranstaltung findet am Sonnabend, 2. März, von 15 bis 17.30 Uhr statt und kostet 14 Euro für Mitglieder und 16 für Gäste. Anmeldung unter events@vinyaloft.de oder telefonisch unter 22293144.

Im Maximum, dem Fitness-Studio des TV Eiche Horn , Berckstraße 87, läuft am Sonntag, 3. März, ein Tag der offenen Tür. Von 14 bis 18 Uhr können sich Sportfans über die vielen Angebote informieren und sie ausprobieren. Für Informationen steht das Maximumteam unter Telefon 231010 zur Verfügung.

Aktiv in den Frühling heißt es am Mittwoch, 6. März, mit der Arster Freizeitgestaltung. Der Vortrag mit leichten Übungen (bequeme Hose und Turnschuhe mitbringen) findet ab 19 Uhr im Pflegezentrum Arsten, Heukämpendamm 54, statt. Mitglieder zahlen 1,50, Gäste 2,50 Euro. Anmeldungen werden unter Telefon 69620675 entgegengenommen.

Yoga, Lachyoga und Yoga für Kinder – der BTS Neustadt widmet sich nach den Osterferien mit neuen Kursen der indischen Meditationsform. Yoga für Anfänger läuft mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr, Lachyoga für alle freitags von 19 bis 20 Uhr und Yoga für Kids von sechs bis zehn Jahren mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr. Anmeldungen werden unter Telefon 5980453 oder E-Mail an info@btsneustadft-bremen.de angenommen.

In der Männergruppe des TuS Huchting, die Sport in der Krebsnachsorge treibt, sind noch Plätze frei. Sie trifft sich montags von 8.30 bis 10 Uhr im Bewegungs- und Sportzentrum des TuS Huchting an der Obervielander Straße 76. Das Angebot richtet sich an jene, die wieder neue Grenzen austesten und körperliches Wohlgefühl erreichen möchten. Auch in der gemischten Krebsnachsorge-Gruppe, die donnerstags trainiert, sind noch Plätze frei. Eine ärztliche Verordnung ist für beide Gruppen erforderlich. Mehr unter Telefon 585588.

Rücken- und Konditionstraining bietet die Rückenschule in der Kornstraße 589 donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr an. Mit gezielten Kräftigungsübungen soll der belastete Rücken gestärkt werden. Es läuft zudem ein Bildungsurlaub "Was dem Rücken gut tut" vom 18. bis 22. März. Die Kursgebühr beträgt 120 Euro. Mehr Infos gibt es unter www.rueckenschule-bremen.de und Telefon 558811.

Entlang des Werdersees geht es mit dem Landesbetriebssportverband. Er lädt ein zu neuen Walking- und Nordic-Walking-Treffs, und zwar sonntags von 10 bis 11.30 Uhr. Wer mehr über die Walking-Kurse des LBSV wissen möchte, kann sich unter Telefon 555021 melden.

"Liebesbrücke" haben die Huchtinger Föfftys ihren Sonntagsspaziergang am 3. März genannt. Er führt vier bis sechs Kilometer über die Liebesbrücke in den Park links der Weser. Treff ist um 13 Uhr an der Haltestelle Roland-Center. Anmeldungen bis drei Stunden vor Beginn unter Telefon 8785949.

Der TuS Komet Arsten will "Babys in Bewegung" bringen. Der gleichnamige Kursus richtet sich an vier bis neun Monate alte Säuglinge und ihre Mütter. Der Kursus findet zehnmal statt und kostet 75 Euro für Gäste, 15 Euro für Vereinsmitglieder. Anmeldung und Infos: Geschäftsstelle TuS Komet Arsten, Egon-Kähler-Straße 31, Telefon 82820211 oder info@tuskometarsten.de.