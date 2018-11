Eine Tagestour mit dem Fahrrad von Wildeshausen nach Bremen bietet der ADFC am Sonnabend, 7. Juli, an. Los geht’s per Zug nach Wildeshausen, mit Tempo 14 bis 16 km/h wird dann zurück nach Bremen geradelt.Treffpunkt ist um 9.45 Uhr bei der ADFC-Radstation, Bahnhofsplatz 14a. Anmeldungen unter Telefon 444880 oder im Internet unter www.radtouren-bremen.de.

Der Wanderverein lädt für Sonnabend, 7. Juli, ein zur Tour von Bruchhausen-Vilsen ins Dillertal und Rutental. Treff mit den Autos ist um 8.30 Uhr am ehemaligen Fruchthof. Nähere Information und Anmeldung unter Telefon 395583. Eine Wanderung von Borgfeld über Horn-Lehe und Bürgerpark zum Hauptbahnhof steht am Mittwoch, 11. Juli, auf dem Programm. Treffpunkt ist um 12.45 Uhr die Haltestelle Borgfeld der Straßenbahnlinie 4 (Abfahrt Hauptbahnhof um 12.12 Uhr). Auskünfte und Anmeldung unter Telefon 827573.

Eine Woche für die Gesundheit unter dem Titel "Selbstverteidigung gegen Stress – Tai Qi und Qigong" bietet die Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer vom 16. bis 20. Juli am Zwischenahner Meer an. Im Blickfeld steht der tägliche Stress und der Kampf gegen die Folgen. Durch die alten chinesischen Trainingsmethoden Tai Chi und Qi Gong sollen Atem und Kreislauf stabilisiert und Verspannungen gelockert werden. Näheres und Anmeldung unter Telefon 4499945.

Senioren, die bislang kaum oder keinen Sport getrieben haben, sind beim ATSV Sebaldsbrück im Kursus "Stark und standsicher im Alltag" richtig. Er wird von Helga Lehbrink geleitet und wurde vor kurzem mit dem Landessportbund-Gütesiegel "Sport pro Gesundheit" ausgezeichnet. Das Angebot läuft mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Sporthalle Beim Sattelhof. Informationen und Anmeldung bei Ingrid Freund unter Telefon 48545787.

Neue Aquafitness-Kurse bietet das Klinikum Ost an der Züricher Straßen an. Teilnehmer können Herz und Kreislauf, Bauch, Beine und Po sowie den Rücken trainieren. Außerdem gibt es Elemente von Fatburner-Training. Die beiden Kurse sind mittwochs von 19.30 bis 20.15 Uhr sowie von 20.15 bis 21 Uhr. Zehn Termine kosten 58 Euro. Anmeldungen unter der Telefonnummer 40862415 oder per E-Mail an die Adresse: Elke.Benker@klinikum-bremen-ost.de.

Walking im Bürgerpark – dazu lädt das Deutsche Rote Kreuz dienstags von 11.30 bis 13 Uhr ein. Jede(r) kann mitmachen und dabei Kondition, Beweglichkeit und Muskeln stärken. Die Gruppe wird von einer Fachkraft betreut. Treffpunkt ist im Gymnastikraum des DRK-Hauses I, Wachmannstraße 9. Sportschuhe und leichte Sportbekleidung sind mitzubringen. Anmeldungen und Informationen unter Telefon 3403130 oder 04240/932776.

Yoga-Probeunterricht bietet die Yoga-Schule Oberneuland an. Die Termine: Dienstag, 10. Juli, 11 Uhr; Donnerstag, 12. Juli, 9.30 und 18 Uhr. Das Training ist in der Villa Casa Vita, Rockwinkeler Heerstraße 119 statt. Anmeldungen unter der Telefonnummer 2053248.

Eine Reha-Sportgruppe für ältere Menschen mit "Profil Orthopädie" läuft mittwochs, 18 bis 19 Uhr, und donnerstags, 11 bis 12 Uhr, bei Tura im Vereinszentrum, Lissaer Straße 60. Unter Leitung von Samira Bouamaied stehen Gelenkmobilisierung, Muskelaufbau und Koordindation auf dem Programm. Übungen für die geistige Fitness runden die Stunde ab. Für die Teilnahme ist eine ärztliche Verordnung erforderlich. Mehr Infos bei der Tura-Geschäftsstelle, Telefon 613410, oder per E-Mail an die Adresse info@tura-bremen.de.