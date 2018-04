Wesermarsch·Cuxhaven. Die Polizei sowie Landkreise Cuxhaven und Wesermarsch verstärken ihren Kampf gegen die hohe Zahl von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Fahranfängern. Dabei helfen soll ein Fahrsimulator, der gestern im Beisein der Landräte Kai-Uwe Bielefeld und Michael Höbrink im Polizeikommissariat Schiffdorf übergeben werden sollte.

Die Kreise haben sich an der Finanzierung des Geräts beteiligt, mit dem unter anderem die Auswirkungen zu hoher Geschwindigkeit sowie des Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums auf die Fahrtüchtigkeit simuliert werden können. Die Polizei will das mobile Gerät überall in den beiden Landkreisen einsetzen, um insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene besser auf die häufigsten Unfallgefahren im Straßenverkehr vorzubereiten. Das Risiko junger Fahrer bis 25 bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet zu werden, ist nach Polizeiangaben doppelt so hoch, wie das älterer Fahrer.