Ferienkurs bietet alte Spiele an

Wk

Schwachhausen. Das Focke-Museum bietet einen weiteren Ferienkurs für Mädchen und Jungen ab acht Jahren an: Am Donnerstag, 23. August, erfahren die teilnehmenden Mädchen und Jungen in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, wie Kinder früher gespielt haben. Nach einem Besuch des Kindermuseums im Haus Riensberg können die Mädchen und Jungen vieles selbst ausprobieren. Bei gutem Wetter können sie im Park Stelzen laufen und Reifen schlagen, bei schlechtem Wetter werden Reifentiere gebastelt und bemalt. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Eine Anmeldung unter Telefon 69960061 ist erforderlich.