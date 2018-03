In der dritten Woche findet eine Filmwerkstatt statt. Die vierte Woche steht ganz im Zeichen des Zirkus. Teilnehmen können Mädchen ab acht Jahren. In den Ferienwochen finden jeweils mittwochs ganztägige Ausflüge statt. Da geht es in den Bürgerpark zum Minigolf, in die Grafttherme zum Schwimmen oder in die BUND-Kinderwildnis. Vom 19. bis zum 23. August können Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren nach Langeoog fahren.

Nähere Informationen zum Ferienprogramm gibt es im Mädchentreff unter der Telefonnummer 5799893 oder per Mail an: info@maedchentreff-huchting.de.