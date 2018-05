Werner Marquardt, Schriftführer des Vereins, an der Burg "Schreckenstein", die seit Kurzem zu der Modellbahnanlage gehört (. Fotos: Petra Stubbe)

Oberneuland. In dem umgebauten Kuhstall des Oberneulander Klatte-Hofs haben die Mitglieder des Modell-Eisenbahn-Clubs (MEC) Bremen seit dem Einzug 1996 eine beeindruckende Szenerie aufgebaut. Dazu gehören drei Bahnhöfe und abwechslungsreiche Landschaften.

Die alte Borgfelder Jan-Reiners-Brücke gibt es auf der Modellbahnanlage noch.

In einem etwa 150 Quadratmeter großen Raum befindet sich eine 70 Quadratmeter große, durch eine Mittelkulisse geteilte U-förmige Anlage. Bis zu 60 Züge sind dort unterwegs. "Bei uns dreht sich viel um den Heimatbezug", sagt MEC-Vorsitzender Hartmut Bayer. Er gehört zu den aktiven Mitgliedern, die sich immer donnerstags ab 17 Uhr im Vereinsdomizil treffen. Um die Landschaften zu gestalten, wird alles verbaut, was geeignet erscheint: Gips, Drahtgitter, Papier, Styropor, Matten, Flocken, Steinschotter, selbst gefertigte sowie gekaufte Modellbotanik, die oft noch eine ganz spezielle Nachbehandlung erfährt, um möglichst perfekt zu wirken. Die beiden Bahnhöfe Oberneuland und Bruchhausen-Vilsen sind originalgetreu im Miniaturformat nachgebaut worden. Zusätzlich haben die etwa 25 Mitglieder des Vereins, die zwischen zwölf und 75 Jahren alt sind, einen Bahnhof nach ihren ganz eigenen Vorstellungen und Wünschen entworfen, den Bahnhof "Petersberg (MEC)". Zwischen den drei Stationen pendeln die Modellzüge, die jedes Mitglied an den Abenden selbst mitbringt.

Das Motto "Heimatbezogen" bezieht sich nicht nur auf die Bahnhöfe, sondern auch auf die komplett selber gebauten Landschaften. Ob die Wümmewiesen, bremische Brücken oder Badeseen – in der Szenerie gibt es viel wiederzuerkennen. Für zusätzliche Attraktionen sorgt Karsten Scholz, der für die Technik verantwortlich ist. Er hat in das Geschehen einige pfiffige animierte Szenen eingebaut. Die jüngste Neuerung in der Modellbahnlandschaft ist die Burg Schreckenstein, die auf einem Felsmassiv thront und ihrem Namen alle Ehre macht. Dort spaziert eine Familie, die einen Riesenschrecken bekommt, als sie eine Grotte betritt: Plötzlich steht ein Drache vor ihnen, der sogar Feuer spuckt!

Ab dem 8. Januar nächsten Jahres will der Club vor allem für jüngere Modellbahn-Interessierte eine Workshop-Reihe anbieten, in der die Teilnehmer an sechs Abenden lernen können, wie man mit relativ einfachen Mitteln imposante Landschaften bauen kann. Auch Tipps für den Umgang mit Elektronik wird es geben. Der Workshop kostet 120 Euro und ist über den Modellbahnspezialisten Haar in Lilienthal, Telefon 04298 / 916521, buchbar.

Die Tage der offenen Tür beim MEC sind am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Verein ist zu finden auf dem Klatte-Hof, Rockwinkeler Heerstraße 123. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Für Kinder wird ein Bildersuchspiel angeboten. Kontakt per E-Mail: mecbremen@mecbremen.de, Internet: www.mecbremen.de.