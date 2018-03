Marek Jaskolka von der SG Findorff unterstrich seine Favoritenrolle.

Bremen-Nord. Fit für die Olympischen Spiele in London präsentierte sich Marek Jaskolka beim 4. Nehlsen-Triathlon am Grambker Sportparksee. Nach einem dosierten Einsatz beim Schwimmen und Radfahren, aber einer starken Laufzeit zum Schluss, verwies der für den polnischen Verband startende Athlet der SG Findorff den Vorjahressieger Hendrik Becker aus Wolfenbüttel noch auf Platz zwei.

Nach fünfeinhalb Minuten für 500 Meter entstieg Marek Jaskolka zusammen mit zwei Kontrahenten dem Grambker Sportparksee. Mit einer sehr starken Fahrradzeit von 30:11 Minuten für die schwierige enge und teils holprige 20-Kilometer-Strecke zur Moorlosen Kirche forderte Henrik Becker den Olympia-Teilnehmer heraus. Auf der abschließenden Laufstrecke von 5,4 Kilometer bog Marek Jaskolka dann in 16:59 Minuten die Verhältnisse allerdings wieder zurecht.

Neben dem Siegerscheck von 300 Euro sicherte er sich zudem die Bremer Meisterschaft und zog ein positives Fazit im Hinblick auf den absoluten Saisonhöhepunkt in London: "Das war eine gute Trainingseinheit mit einem harten Lauf zum Abschluss", so Marek Jaskolka, der sich auch durch kleinere negativen Störfaktoren nicht aus der Ruhe bringen ließ: "Den Start beim Schwimmen habe ich etwas verschlafen und beim Radfahren hat sich bei einem Schlagloch schon auf den ersten Metern mein Sattel verstellt. Aber die Form für Olympia stimmt." Den letzten Feinschliff für sein Ziel Top 20 bis 30 in London holt sich der ehemalige Nordbremer nach dem Weltcup-Rennen am nächsten Wochenende in Paris anschließend beim Höhentrainingslager in den Pyrenäen.

Auf den weiteren Plätzen hinter dem Spitzenduo Marek Jaskolka (53:47 Minuten) und Hendrik Becker (55:10) unterstrichen der Australier Liam Templeton (57:12 Minuten) für TRIAS Hildesheim startend und der starke Sebastian Körner (57:31) vom OT Bremen die sehr hochklassige Besetzung des Triathlon-Sprints im Bremer Norden.

Bei den Frauen holte sich Marie-Claire Haag (1:05:19 Stunden) vom OT Bremen den Siegerpreis ab. Bereits am kommenden Wochenende nimmt die neue Bremer Meisterin dann im Triathlon-Mekka Roth sogar die Iron Man-Strecke in Angriff.

Die positive Entwicklung des Nehlsen-Triathlons wurde nicht nur in der Spitze im Rennen der Vereinsathleten sichtbar, sondern auch beim Jedermann- und Staffelrennen. Die Sieger des Jedermann-Wettbewerbs Thomas Walther (1:03:33 Stunden) und die Blumenthalerin Jessica Klintworth (1:16:24 Stunden) brauchten sich im Vergleich mit den Teilnehmern des Hauptrennens keineswegs verstecken.

Hierbei präsentierten sich auch die heimischen Nordbremer mit ansprechenden Leistungen. Olaf Häsler (1:04:41) von der SG Marßel belegte als Sieger der TM 45 zugleich Gesamtrang vier und Klaus Bödecker (1:06:46) vom TSV St. Magnus, Zweiter der TM 45, kam im engen Rennen auf Rang zehn.

Bester Aktiver der veranstaltenden LG Bremen-Nord wurde Fabian Sobota (1:09:21) als Sieger der TM 20 und einem 15. Platz im Gesamtklassement bei seiner Triathlon-Premiere. Er kam damit auf eine knapp schnellere Endzeit als sein Vereinskollege Frank Themsen (1:09:26 Stunden) über die selbe Distanz im Sprintwettbewerb.

Frank Themsen platzierte sich in der Bremer Meisterschaftswettbewerb damit auf Platz zwei der Altersklasse TM 40. Ebenfalls Vizemeisterin wurde Ute Schmidtmann (1:22:58) in der TW 50. Den Titel in der TW 45 erkämpfte sich ihre Nordbremer Trainingskollegin Gabriele Thomas in genau 1:18 Stunden. Den Meistertitel in der TM 65 sicherte sich erneut Felix Richter-Hebel von der LG Bremen-Nord mit der beachtenswerten Zeit von 1:14:42 Stunden. Dabei ließ sich der Altmeister auch von dem teils kräftigen Wind nicht stoppen.

"Beim Radfahren hat man immer Gegenwind. Und es war aber schon gut, dass man auf den letzten fünf Kilometern Rückenwind hatte. Insgesamt war es eine top organisierte Veranstaltung", so die Einschätzung und das Lob von Felix Richter-Hebel.

Mehr Probleme mit dem Wind hatten aber ganz offensichtlich die Teilnehmer bei der Quadrathlon-Premiere, die nach der Sprint-Triathlon-Distanz noch zusätzlich vier Kilometer mit dem Paddelboot gegen die kappeligen Wellen auf den Sportparksee kreuzen mussten.

Am besten gelang dies Steffen Burkhardt vom Preetzer TSV in der Endzeit von 1:18:25 Stunden, der damit den zuvor noch führenden Heidelberger Stefan Teichert (1:21:46) abfing. Ebenfalls aus Heidelberg angereist war die Siegerin Lisa Hirschfelder mit der Endzeit von 1:33:10 Stunden. Einen Gesamterfolg für eine Athletin der LG Bremen-Nord gab es bei der Triathlon-Staffel. Langstrecklerin Rebecka Weise-Jung sicherte als Schlussläuferin mit schnellen 22:13 Minuten für die 5,4 Kilometer ihrer Bremer Mixed-Staffel zusammen mit Fricke und Perdigao den Gesamtsieg in 1:01:12 Stunden.

