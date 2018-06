Patrick Polze zeigt, was ein Baugruppenmechaniker macht. Die Fachrichtung wird im Sommer neu als Ausbildung im BBW angeboten. (Fotos: Petra Stubbe)

Horn-Lehe. Jedes Jahr um diese Zeit stellt sich das Berufsbildungswerk (BBW) mit angegliedertem Internat Schülern, Eltern und Lehrern vor, um auf die besonderen Ausbildungsmöglichkeiten für körperlich, geistig und psychisch beeinträchtigte junge Menschen aufmerksam zu machen. 30 Berufe und die Möglichkeit eines Berufsvorbereitungsjahres stehen zur Verfügung.

Christine Meyer sattelte von Bäckerin auf Raumausstatterin um. Beim BBW vermisst sie allerdings doch etwas den direkten Kundenkontakt.

Etwa ein Drittel der Berufsanwärter im BBW braucht diese Probezeit, um sich zu orientieren und die eigenen Fähigkeiten zu testen. Seit Kurzem gehört auch Patrick Polze dazu. Er kommt aus Mecklenburg-Vorpommern in die Stadt seines Lieblings-Fußballvereins. Der 19-Jährige ist durch verschiedene Handicaps vor allem in seiner Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt.

Die Ausbilder im BBW sind es jedoch gewohnt, geduldig zu sein, Sachverhalte bei Bedarf mehrfach zu erklären und die Azubis nicht zu überfordern. Am Infotag feilt Polze mit seinen Kollegen Metallteile. Das gehört zur Erprobungsphase im Bereich Fachpraktiker für Baugruppenmechanik. In diesem neuen Berufsbild werden Elektrik und Metallverarbeitung kombiniert, und so bereitet die Ausbildung zum Beispiel auf den Einsatz am Förderband vor. Ab dem Sommer wird diese Fachrichtung erstmals im BBW Bremen als Ausbildungsberuf angeboten.

Besondere Probleme gehören dazu

Doch nicht nur die jungen Leute probieren, welcher Beruf zu ihnen passt. Auch die Ausbilder, genauso wie die im Haus tätigen Ärzte und Psychologen, schauen sich genau an, wie es läuft. Es gehört zu ihren Aufgaben einzuschätzen, ob die angehenden Lehrlinge und Auszubildenden langfristig mit späteren Anforderungen zurechtkommen können. Und manchmal bedeuten Beeinträchtigungen, dass für einen bestimmten Beruf die Kraft auf Dauer nicht ausreicht – selbst wenn der feste Wille dazu da ist. Die Mitarbeiter des BBW müssen solche Probleme mit in ihre Beurteilungen einbeziehen.

"Es kann sehr hart für Jugendliche sein, wenn sie einsehen müssen, dass ein bestimmter Berufswunsch nicht verwirklicht werden kann", bestätigt Dirk Lehrke-Alpers. Für den Leiter des psychologischen Dienstes gehören die Probleme, denen sich beeinträchtigte Jungen und Mädchen gegenübersehen, zu seiner täglichen Arbeit. Oft stehen die jungen Erwachsenen vor der Herausforderung, eigenständiger zu werden. Wenn es zuvor sehr viele Hilfestellungen gab, die nun auf ein angemessenes, aber niedrigeres Maß gesenkt werden, können Umgewöhnungsphasen mit sehr viel Frustration und Wut einhergehen. "Solche Lernschritte brauchen ihre Zeit und kosten Kraft. Das ist etwas, was in einem normalen Ausbildungsbetrieb nicht berücksichtigt werden kann", erklärt der Psychologe. Aber auch das gehört zu den Besonderheiten, die das BBW leistet.

"Unsere Auszubildenden aus dem Gartenbaubereich werden gern genommen", berichtet Leonie Viktor, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit. Die Chancen gerade in diesem Bereich seien sehr gut, betont sie. Trotzdem hat Martin Bryan andere Pläne. Der 26-Jährige im dritten Lehrjahr für Werker im Garten- und Landschaftsbau will nach dem Abschluss seiner Ausbildung für ein Jahr nach England gehen. Er ist im BBW, weil er manchmal etwas länger braucht, um Neues zu verstehen und zu lernen. "Bei mir wurde vor 20 Jahren eine Hirnstörung festgestellt", erzählt Bryan freimütig. Die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften war ungenügend entwickelt. Ob sich die Störung vielleicht im Laufe der Jahre reguliert hat oder das Gehirn andere Wege gefunden hat, sie zu umgehen, weiß er nicht. Aber ohne das Wissen um die Vorgeschichte käme ein Außenstehender auf den ersten Blick nicht auf die Idee, dass der Halb-Engländer beeinträchtigt sein könnte.

Christine Meyer (23) ist bei den bunten Stoffen für Stuhlhussen zu finden. Für sie war das BBW lediglich eine von mehreren Möglichkeiten, eine Zweitausbildung zu machen. "Nach einem Autounfall musste ich meine Ausbildung zur Bäckerin abbrechen. Aufgaben, wie schwere Mehlsäcke heben, gingen nicht mehr", erzählt sie. Stattdessen musste sie einen Beruf finden, in dem sie sowohl sitzen, als auch in Bewegung sein konnte. Die Entscheidung fiel auf das Handwerk der Raumausstatterin. Für Christine Meyer hatte die Ausbildung im Berufsbildungswerk Bremen den großen Vorteil, dass die Physiotherapietermine zur Behandlung ihrer Unfallfolgen, auf die sie lange angewiesen war, ganz selbstverständlich in der regulären Arbeitszeit durchgeführt wurden.

"Was hier fehlt, das ist der direkte Kontakt zu Kunden", sieht Christine Meyer den Schwachpunkt in der Ausbildung im Berufsbildungswerk. Deswegen fände sie es auch besonders gut, wenn man viele Praktika machen könne. Einige sind Pflicht. Wer will, kann sich aber auch öfter und länger als vorgegeben in unterschiedlichen Firmen ausprobieren. Und gerade über Praktika bekämen die meisten Absolventen des BBW später ihre Arbeitsstellen, bestätigt Leonie Viktor.

Weitere Informationen über das Berufsbildungswerk gibt es unter Telefon 23830 und im Internet unter www.bbw-bremen.de.