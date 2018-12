Ernst-Ulrich Pfeifer hat sich mit dem Menschenrecht auf Herkunft befasst. (Scheitz)

"Das Schicksal der Vertriebenen aus Ost- und Westpreußen soll als Beispiel dienen, um anderen Menschen, die ein ähnliches Schicksal in ganz anderen Teilen der Welt erfahren haben, damit zu helfen", sagte Ernst-Ulrich Pfeifer. Dabei müssen die Fragen gestellt werden, wie die Flüchtlinge es damals geschafft haben, welche Voraussetzungen vorgeherrscht haben, und was besonders schwer fiel.

Pfeifer stammt aus dem Teutoburger Wald, hat in Erfurt Jura studiert und lebt heute in Rotenburg. Als er an die Wümme zog, fiel ihm als Erstes die Gemeinschaft der Angerburger auf. Später ist er mit einigen alten Ostpreußen in ihre frühere Heimat gereist. Er wollte dabei sein, wenn sich jemand erinnert, "wenn jemand seinen alten Bauernhof wiedersieht".

Aus dem Mitgliederdienst des Vereins Landsmannschaft Ostpreußen und Westpreußen liest Pfeifer eine Passage zum Thema "Jeder Mensch hat das Recht auf eine Herkunft" vor, die Sebastian Ellinghaus von der Landeszentrale für Politische Bildung formuliert hat.

"Das Engagement in einer pluralen Gesellschaft wird durch gezielte Entwurzelung von Menschen behindert. Es gehört zum Recht eines jeden Individuums auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, sich zu Brauchtum, Kultur, Sprache und Herkunft bekennen zu dürfen. Dies gilt für die Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen Osten ebenso wie für die Heimatvertriebenen infolge des Zweiten Weltkriegs." Ein friedliches und rücksichtsvolles Zusammenleben schließe den gegenseitigen Respekt für Wertvorstellungen und Weltbilder ein, heißt es dort sinngemäß.

"Ich glaube, dass es etwas anderes ist, wenn man aus dem eigenen Volk verschoben wird", sagte Pfeifer. "Es ist sicherlich auch was anderes, wenn man unmittelbar nach Kriegsverhältnissen als eine relativ große Gruppe kommt." Der Jurist unterscheidet die Flüchtlinge mit ihren Schicksalen als Bürger und als Menschen. "Denn ich glaube, dass als Mensch sie vom Alltag vereinnahmt waren und sehen mussten, dass sie etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf hatten, dass Arbeit da war und man die Kinder satt bekam", sagt Pfeifer.

Auf der Grundlage der Charta der Vertriebenen hätten die Flüchtlinge versucht, sich zu integrieren. "Da war die Not ein starker Lehrmeister." Deutschland sei stark zerstört gewesen, und die Flüchtlinge und Vertriebenen hätten beim Wiederaufbau erheblich mitwirken können.

Heutige Flüchtlinge seien auf der Suche nach Arbeit, nach einem Neuanfang, kämen aber in ein bestehendes Gefüge. Als Beispiel nannte Pfeifer Flüchtlinge aus Afrika, die nach Europa kommen, um Geld für ihre Familien zu verdienen, Tausende von Kilometern Weg auf sich nehmen und ihr Leben auf dem Meer riskieren. "Wenn jemand das alles in Kauf nimmt, dann muss man auch sagen: Der Mann ist dynamisch, hat einen festen Willen und einen Vorsatz", betonte Pfeifer.

Die Sprache sei eine Grundvoraussetzung für die Integration, sagte Pfeifer. Auch das Gefühl für Recht und Unrecht sei in einem neuen Land schwierig zu entwickeln. "Ich glaube, dass da auch Unterschiede herrschen, die schwer aufzufangen sind", bekundete der Jurist. Es sei für beide Seiten wichtig, nachvollziehbare Regeln zu schaffen, sodass es keine Ängste gegenüber dem Neuen gebe.