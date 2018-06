Zum Erstaunen einiger Kinder war der Heilige nicht viel älter als sie selbst. Der zehnjährige Paul aus dem Peterswerder gehört der Domgemeinde an und hatte dieses Jahr die Ehre, den Laternenumzug anzuführen. Paul reitet seit vier Jahren regelmäßig beim Verein Sportgarten in der Pauliner Marsch. Der Sportgarten beteiligt sich schon seit einigen Jahren am Martinslauf. Diesmal ist Fred, ein brauner Hannoveraner, zum Einsatz gekommen, das größte Pferd des Vereins.

An seiner Seite laufen die siebzehnjährige Loraine und die zwei Jahre jüngere Ruscha. Die beiden kennen Fred gut und passen auf, dass die Kinder mit ihren Fackeln dem noch etwas unruhig wirkenden Pferd nicht zu nahe kommen. Ruscha und Loraine reiten schon seit mehreren Jahren im Sportgarten, seit vier Jahren begleiten sie den Laterenelauf der Domgemeinde und beide saßen auch schon mal selbst als Martin auf dem Pferd.

Pastor Henner Flügger hat den Umzug vor 17 Jahren initiiert. Auf dem Weg vom Sielwallanleger zur Domkapelle hielt der Zug einige Male an, damit die Kinder und die Erwachsenen die traditionellen Lieder singen konnten: "Ich geh mit meiner Laterne", "Laterne, Laterne" oder "Der Mond ist aufgegangen". Da konnten auch die Kleinen mitsingen. Gisela Fischer begleitete den Gesang auf dem Akkordeon. Kinder der Domgemeinde spielten die Geschichte der Mantelteilung in der Kapelle nach. Und teilten die Brötchen mit ihren Eltern und Geschwistern.