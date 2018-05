Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Freiwillige Helfer gesucht

Atz

Osterholz. Das Forum "Ältere Menschen" sucht Bürgerinnen und Bürger, die Spaß an ehrenamtlichem Engagement haben. Im Schweizer Viertel sind die Helfer in Arbeitskreisen aktiv und können sich unter anderem bei der Kulturambulanz einbringen, um ältere Menschen bei ihren Projekten zu unterstützen. Wie oft und wie lange die Helfer im Einsatz sind, entscheiden sie selbst. Weitere Informationen können dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 Uhr bis 12 Uhr unter der 36186182 erfragt werden. Kontakt per Mail ist ebenso möglich: forumaem@afsd.bremen.de.