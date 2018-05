Was bleibt während der Ferien von der öffentlichen Infrastruktur? Welche Angebote finden alle jene, die nicht in den Urlaub fahren, noch vor? Diese Fragen hat die lange Auszeit aufgeworfen, die das Kulturbüro Bremen-Nord dem Gustav-Heinemann-Bürgerhaus verordnet hat.

In einer ganzen Reihe von Einrichtungen sind Sommerpausen durchaus üblich. So auch bei der Seniorenbegegnungsstätte der evangelischen Gemeinde St. Magni. „Wir machen jedes Jahr in der Sommerferien zu“, erklärt Diakonin Frauke Langhof, Leiterin der Begegnungsstätte. Die Gruppenleiter, der Hausmeister und die Reinigungskraft wollten allesamt – auch wegen eigener Kinder – während der Schulferien frei haben. „Die Senioren finden das eigentlich in Ordnung“, sagt Langhof. Der Chor, die Kartenspieler und die Spanisch-Gruppe träfen sich in Eigenregie im Hause, und einige Senioren hätten sich auch privat verabredet. Langhof: „Sicher wäre es für manche schöner, wenn wir geöffnet hätten, aber das ist nicht zu wuppen.“ Im Übrigen sei die Begegnungsstätte ausschließlich in den Sommerferien, in diesem Jahr also noch bis zum 31. August, geschlossen.

Eine Auszeit von zwei Wochen, vom 4. bis 18. August, hat die Stadtteilbibliothek Lesum erstmals beschlossen. Aus personellen Gründen habe sich Urlaub angestaut, erläutert die Leiterin Angelika Auddy. Insgesamt spüre sie „eher Verständnis für diese Maßnahme“. Viele hätten nicht einmal gewusst, dass die Stadtteilbibliothek in den anderen Jahren während der Schulferien geöffnet war. Die meisten Bürger seien in diesen Wochen eben doch verreist und „decken sich vorher mit Lesestoff ein“. Im nächsten Jahr sei eine Schließung aber nicht vorgesehen, so Angelika Auddy – „vor allem wegen der Kinder“.

Mit Blick auf die Schulkinder hat auch Martin Renz, Leiter der Bibliothek Vegesack, dieses Jahr einen Versuchsballon gestartet. Er hatte die Einrichtung vor den Ferien, vom 2. bis 23. Juli, geschlossen. „Die Kinder sollten während der Ferien freien Zugang haben“, so Renz. „Wir haben gegenwärtig auch den Sommerleseclub und das Ferienprogramm.“ Allerdings sei die Urlaubszeit schon deutlich zu spüren. „Viele Leute, die in Urlaub fahren, holen sich Lesestoff und bleiben dann drei Wochen lang weg.“

Zeitversetzte Öffnungszeiten

Für zeitversetzte Öffnungszeiten in ihren beiden Geschäftsstellen hat sich die Kreisvolkshochschule Wesermarsch entschieden. Während die Dependance in Nordenham vom 4. bis 15. August geschlossen bleibt, ist die Filiale in Brake in den beiden darauffolgenden Wochen, vom 18. bis 29. August, dicht. „Es ist das erste Mal, dass wir geschlossen haben“, betont die stellvertretende Geschäftsführerin Claudia Schütze. Mögliche Anfragen könnten ja auch von der jeweils anderen Geschäftsstelle beantwortet werden. An den Standorten gebe es aber auch einzelne Ferienangebote, „und manche Kurse laufen weiter“.

Die Volkshochschule Bremen-Nord ist hingegen telefonisch gar nicht zu erreichen. „Die Schließzeit dauert vom 11. bis 29. August“, gibt die Zentrale auf Anfrage Auskunft, persönlich sei bis dahin dort niemand zu sprechen.

Für das Gustav-Heinemann-Bürgerhaus soll die lange Sommerpause indes die große Ausnahme bleiben. Das versichern Hausleiterin Heike Gronholz und der Sprecher der Gesellschafterversammlung des Kulturbüros, Thomas Pörschke. Nach ihrer Darstellung sind während der Vorbereitung der Wiedereröffnung im Februar die Überstunden des Verwaltungs- und technischen Personals so dramatisch in die Höhe geschnellt, dass ein Abbau der Arbeitszeitkonten unabweisbar war. „Wir bringen das jetzt auf Null“, so Gronholz. Für das kommende Jahr kündigt sie ein attraktives Sommerprogramm an, dessen Planung man frühzeitig in Angriff nehmen werde. „Dafür gibt es bereits erste Vorstellungen.“

Die Kritik des Bürgerhaus-Vereins an der vierwöchigen Schließung hat Thomas Pörschke zur Kenntnis genommen – teilen kann er sie nicht. „Wir sollen zugleich Überstunden abbauen, sparen und ein hochwertiges Programm auf die Beine stellen“, beschreibt Pörschke die widerstreitenden Sachzwänge. „Wie soll das gehen?“, fragt Thomas Pörschke. Wenn der Bürgerhausverein gegen die Sommerpause sei, müsse er Alternativen aufzeigen. Die vermisse er bisher.