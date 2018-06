Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Führung durchs Weserstadion

Peterswerder. Eine Führung durch und rund um das Weserstadion bietet der Verein Stattreisen für Freitag, 16. August, an. Dabei besteht Gelegenheit, das Stadion genauer kennenzulernen und das "Wuseum" (Werder-Museum) zu besuchen. Der Streifzug führt zudem über die alten Deiche durch Wohnen und Leben im Peterswerder. Treffpunkt für den dreistündigen Rundgang ist um 14.30 Uhr das Bürgerhaus Weserterrassen. Die Teilnahme kostet 14 Euro. Anmeldungen telefonisch unter der Nummer 4305656 oder per E-Mail an die Adresse info@stattreisen-bremen.de.