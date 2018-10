Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Führung über Manessier-Fenster

Schwachhausen. Zu einer fachkundigen Führung in der aktuellen Ausstellung "Manessier – Komponist der Farben" im Paula- Modersohn-Becker-Museum in der Böttcherstraße lädt die Ansgarii-Gemeinde in ihrer Reihe "Gemeinsam auf Kultour" für Freitag, 8. Februar, ein. Alfred Manessier schuf für die Kirche Unser Lieben Frauen (ULF) 20 farbige Fenster aus Glas. Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet sieben Euro. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr am Gemeindebüro St. Ansgarii, Schwachhauser Heerstraße 40. Nach der Führung lädt die Gemeinde ULF im Rahmen der Konzertreihe "Orgelpunkt" zu 30 Minuten Orgelmusik in der Kirche ein. Information und Anmeldung (bis 5. Februar) bei Sabine Gaede, Telefon 84139130 oder 8413910.