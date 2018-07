Altstadt·Neustadt. Das Programm "Herzbeben" ist mit großen musikalischen Emotionen angefüllt. Für Axel Wolf soll’s auf dieser musikalischen Reise durch die Nacht "Rote Rosen regnen". Er verwandelt sich am Sonntag, 3. Februar, ab 18 Uhr, begleitet von seinem Pianisten und Conférencier Dominik Kroll, in eine Diva und singt beispielsweise "Nur nicht aus Liebe weinen" von Zarah Leander. Ein Lied, das gut zu seinem eher baritonalen Timbre passt. Oder er schlüpft auf dem Theaterschiff in die Rolle der melancholischen "Rinnsteinprinzessin", die durch die Interpretation von Tim Fischer berühmt wurde.

Besonders liebt Axel Wolf aber auch die Chansons des Belgiers Jacques Brel. Da darf ein Zug durch die Kneipen von "Amsterdam" natürlich nicht fehlen. Am Ende des Spiels um androgyne musikalische Identitäten steht Wolf dann barfüßig und abgeschminkt, mit geöffnetem Hemd auf der Bühne und singt Roger Ciceros ironischen Titel "Zieh’ die Schuh aus". Denn in "Herzbeben" geht es natürlich auch und gerade um das oft komplizierte Verhältnis zwischen Mann und Frau. "Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum", zitiert Axel Wolf einen Satz von Friedrich Nietzsche, der in einem seiner Lieblingstexte "Stille in Montparnasse" von Ariel Denis vorkommt. Diesen Text, in dem die Hektik unseres Lebens kritisiert wird, kombiniert er mit Hermann van Veens "Weg da".

Chanson-Abend

"Alles klingt", findet der Sänger und Entertainer. Im bürgerlichen Beruf erarbeitet er seit 20 Jahren für Handwerksbetriebe in Bremen und umzu als selbstständiger IT-Fachmann passgenau Branchen-Software-Lösungen. Schon länger interpretiert er mit zwei Akustik-Gitarristen Titel von Rio Reiser, Sting, Joe Cocker und den Beatles. "Herzbeben" ist dagegen ein fein abgestimmtes Chanson-Programm. Die ersten Schritte auf den Brettern, die die Welt bedeuten, machte Wolf bei der Bremer Musical Company. "Ich war auf der Suche nach einem Gesangs-Workshop und habe da einfach mal angerufen. Kerstin Toelle lud mich damals spontan ein, vorbeizukommen. Und am gleichen Abend war ich mittendrin in einer Ensembleprobe und sang vor", erinnert sich der gebürtige Bremerhavener. Acht Wochen später stand er dann schon in dem Musical "Maria Stuart" auf der Bühne, als sterbender König und in sechs kleinen Nebenrollen. "Dafür habe ich mir damals extra fünf Wochen Urlaub genommen. Denn das war mein Lebenstraum, Theater einmal so zu erleben", sagt Wolf.

Er nahm Gesangsunterricht bei einer Opernsängerin. "Man hat mir immer wieder gesagt: Du kannst singen, warum machst Du nichts daraus?", erzählt er. Diesen Rat hat Axel Wolf, der auch eigene Chanson-Texte schreibt, beherzigt. Die Zeit war reif für ein eigenes Solo-Programm. Die ersten Schritte in diese Richtung machte der Sänger, als er den Abend "Herzbeben" vor zwei Jahren als musikalisches Geburtstagsgeschenk für eine gute Freundin konzipierte. Inzwischen hat er den Solo-Abend schon drei Mal in kleinerem Kreis gegeben. "Die Schauspielerin Jeanette Rauch, mit der ich befreundet bin, machte mir Mut, und sagte: Auf die Bühne damit!".

Axel Wolf tritt am Sonntag, 3. Feburar, 18 Uhr, im kleinen Saal auf dem Theaterschiff an der Tiefer 104 auf. Die Karten für "Herzbeben" kosten 19 Euro und können unter Telefon 7908600 bestellt werden.