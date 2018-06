Handgemachte, moderne Musik aus aller Herren Länder verbinden Günter Orendi (links) und Werner Wilms als Gruppe Blau mit neuen Tönen: Weltmusik up Platt. (Frei)

Die Gruppe Blau erweitert pausenlos die Grenzen der plattdeutschen Musik. Sie verbindet Afrikans-Rhythmen mit Slidegitarrensolos, wechselt von rockigen Balladen zu stimmungsvollen Gesangsduetten oder legt Reggaebeats auf Seefahrerromantik mit Sturmfluten von Gitarrenriffs. Das spiegelt auch ihre zweite CD "Güntsied", auf der "anderen Seite", wider.

Ihre Texte schreiben sie aus Alltagserfahrungen zwischen Langeweile und Lügengeschichten über Butjadinger Cowboys. Und auch sie tragen wie alles andere bei der Band nicht dazu bei, das sich die beiden "straßentauglichen" und zivil wirkenden Musikanten in eine oder mehrere Musikschubladen einordnen lassen.

Werner Wilms gebürtiger Ostfriese, Sänger und Allrounder auf der Gitarre, erlebte die Hamburger Szene im "Onkel Pö" mit und frönte seinem Hang zum Blues in Formationen, mit denen er den deutschsprachigen Raum bespielte. Er lebt heute in Weyhe.

Günter Orendi erblickte am Deich in Butjadingen das Licht der Welt, lebt heute in Hastedt und spielt bei Blau noch viel mehr als sein Sousafon (ein Tuba-Art). Als Schlagzeuger tingelte Orendi nach seinem Studium (Musik, Kunst, Stimmbildung) mit Voodoo Child, Liederjan oder als Konzertmusiker zwischen Rügen und Istanbul, weil er zur Stammbesetzung der Big Band "Bremer Saxen" gehörte, durch die Welt.

Begegnet sind sich die Küstenkinder erstmals in der "Bernd-Haake-Bluesband". Und weil beide Plattdeutsch als lebendige Sprache und Kultur leben, schlossen sich die Musiker zu Blau zusammen. Sie nennen ihre innovative Musikmischung "Weltmusik up Platt".