Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Gastspiel mit Feuerspucker

Spa

Oberneuland. Der Hund kann im Handstand laufen, Antonio jongliert mit neun Reifen, und es gibt Feuerspucker, Krokodile und Schlangen: Der Circus Monaco gastiert von heute, 5. Juli, an bis zum Sonntag, 8. Juli, bei der dicken Eiche an der Rockwinkeler Heerstraße. Er präsentiert zehn junge Artisten und sorgt jeweils gut zwei Stunden lang für Unterhaltung. Gespielt wird von heute bis Sonnabend jeweils um 16 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr. Donnerstag und Sonnabend sind Familientage, Erwachsene zahlen dann Kinderpreise. Und am Sonntag ist "Omi-Tag": Großmütter haben in Begleitung eines zahlenden Kindes freien Eintritt.