Neustadt·Brinkum. Dass Imke Riedebusch was mit Blumen machen würde, war eigentlich immer klar, denn schon ihre Eltern hatten ein Blumengeschäft und einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb. Aber dass sie mal ein Blumengesteck für eine Hotelsuite für Prinz Charles und Camilla herstellen würde, das hätte sie sich wohl nie träumen lassen, damals, als sie mit ihren 23 Jahren als frisch gebackene Florist-Meisterin in den 90er-Jahren im elterlichen Betrieb in Brinkum anfing. "Ich konnte dort schon viel Verantwortung übernehmen. Es war eine schöne Zeit", sagt die 40-Jährige. Und dann erinnert sie sich noch an eine Kollegin, die sich auch im Geschäft ihrer Eltern um die Welt der Blumen kümmerte. "Sabine Grabowski hat mich viel auf Messen mitgenommen. Das hat in mir eine Dynamik ausgelöst. Ich wollte was erreichen."

Der Enthusiasmus war da, der Wille auch, im Jahr 2001 wurde das Blumengeschäft geschlossen - Riedebusch wollte einen Neuanfang, der zunächst gründlich misslang. "Ich habe dann VHS-Kurse gegeben und freiberuflich für Einzelhändler gearbeitet, die mich stundenweise zum Beispiel zu Ostern oder Weihnachten gebucht hatten, um das Geschäft mit Blumen entsprechend zu dekorieren. Aber das war ja auch nicht das, was ich eigentlich wollte."

Eines Tages war sie in einem Betrieb in Sulingen tätig, als ein Bekannter reinkam und sie entdeckte. "Ich hatte so eine zugige Arbeitsecke, und dann kam er rein und sagte zu seiner Frau 'Schau mal, das ist Imke, sie arbeitet überall und nirgends' - das hat mir weh getan", erinnert sich die Floristin. Aber aus Schmerz und Unzufriedenheit kann auch Kraft erwachsen: Riedebusch gab nicht auf, entwarf Gestecke und andere Kombinationen, und siehe da, im Jahr 2005 wurde sie mit ihren Kreationen Landesmeisterin der Floristen in Niedersachsen.

Und dann beschloss auch noch der Zufall, in Erscheinung zu treten und Riedebuschs Leben eine neue Wendung zu geben. "Ich entdeckte damals in einer Fachzeitung eine Stellenanzeige. Da suchte ein Händler, der in einigen arabischen Ländern Blumenläden betrieb, eine deutsche Fachkraft." Riedebusch zögerte nicht, schrieb eine Bewerbung, wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen und bekam den Job. Zu Beginn des Jahres 2006 saß sie nun in einem Flieger, der sie nach Dubai brachte. Im Auftrag ihres Arbeitgebers nahm sie dort Fünf-Sterne-Hotels unter die Lupe und stattete sie mit Blumen und Ge-stecken aus.

Wie aus 1001 Nacht

Kurze Zeit später ging es darum, in Doha, der Hauptstadt Katars, einen ganz besonderen Auftrag über die Bühne zu bringen. "Dort war in einem Krankenhaus gerade ein kleiner Scheich geboren worden, und ich durfte ins Geburtszimmer, um es zu schmücken." Das Zimmer war ganz in Blau gehalten, und Riedebusch sollte es mit weißen Orchideen schmücken. "Ich habe dort so viele Blüten reingetragen, dass ich völlig den Überblick verloren hatte. Aber die wollten das so, wie aus 1001 Nacht eben." Doch die Brinkumerin konnte die ganzen Blüten gar nicht mehr zählen, um hinterher eine entsprechende Rechnung schreiben zu können. Das beichtete sie auch ihrem Chef, der jedoch überhaupt kein Problem damit hatte. "Er sagte, dass er sich einfach einen Preis ausdenken werde", berichtet Riedebusch. Andere Länder, andere Sitten eben.

Im Februar 2007 bekam das Four Seasons Hotel in Doha hohen Besuch - Prinz Charles und seine Frau Camilla hatten sich angesagt. Also beauftragte das Hotel Riedebuschs Arbeitgeber mit der Blumen-Dekoration, und Riedebusch war es vorbehalten, ein Gesteck für die Suite des Prinzen und seiner Frau zu kreieren. "Gelbe Tulpen sind seine Lieblingsblumen", weiß sie noch heute. Und deshalb landete auch ein Gesteck mit gelben Tulpen in der Suite.

Doch irgendwie wurde Riedebusch mit dem Arbeitsrhythmus in den arabischen Ländern nicht warm. "Die Arbeitszeiten sind dort über den Tag verteilt, man hat zwischendurch mal frei, ist dann aber teilweise noch um 22 Uhr am Arbeiten. Und die Leute sind sehr langsam." Auf die Dauer wollte sie das nicht. Da traf es sich gut, dass sich wieder mal der Zufall an sie erinnerte und ihrem Leben eine Wendung gab: In Dubai lernte sie den Art Director vom Fachverband deutscher Floristen kennen. Fortan konnte sie ihre Kreativität in das Trendteam des Verbandes einbringen. Das Trendteam analysiert, welche Kreationen für welche Zielgruppen interessant sein könnten. Bei Messen werden die Ergebnisse dann von den Teammitgliedern vorgeführt. "Nun war ich da, wo ich hin wollte."

Auch die NDR-Schaubude wurde auf sie aufmerksam und lud sie in die Sendung ein. "Naddel war auch eingeladen, ich saß mit ihr in der Maske. Sie ist eine sehr Nette." Im Jahr 2009 klingelte der NDR erneut bei ihr an und fragte, ob sie nicht die Vertretung für den erkrankten TV-Floristen John Langley übernehmen könnte. Sie konnte. Daraus entwickelte sich eine längere Zusammenarbeit, die bis heute andauert. Alle zwei Wochen ist sie in der Sendung "Mein Nachmittag" zu sehen, wo sie ihre Deko-Tipps gibt.

Im Jahr 2010 richtete Riedebusch sich einen kleinen Laden in der Neustadt im Buntentorsteinweg ein - und wirkt nun rundum glücklich. "Ich habe durch das Fernsehen sogar Fans aus Frankfurt, die standen eines Tages im Laden und wollten mich fotografieren", sagt sie. Doch wer nun glaubt, dass Blumen die absolute Hauptrolle in ihrem Leben spielen, der irrt. In ihrer Wohnung will sie keinerlei Gewächse sehen. "Irgendwann ist es dann auch mal gut. Hauptsache, die Wohnung ist aufgeräumt."