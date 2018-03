Allerdings sollten die 1860erinnen im Spitzenduell tunlichst die von Dauber geforderte Intensität von Beginn an zeigen. Denn auch beim Tabellenvorletzten offenbarte sich wieder einmal die große Schwäche der Bremerinnen. Mit 20 Punkten im Schnitt gewinnen die 1860-Damen in dieser Saison ihre Spiele - doch gleich vier der bisher acht gespielten ersten Viertel gingen verloren. Diese Startschwierigkeiten sind gegen ein Team wie Bürgerfelde relativ problemlos aufzuholen - gegen Oldenburg könnte es am Sonnabend, 2. Februar, schon etwas schwieriger werden.

"Wir haben den Start ein bisschen verschlafen, das Feuer in der Verteidigung zunächst vermissen lassen", sagte Dauber, der zu Beginn des zweiten Viertels dann aber mitansehen durfte, wie der Knoten platzte.

Mit einem 14:0-Run übernahmen die Gäste die Führung und gaben diese bis zum Spielende auch nicht mehr her. Besonders Kim Dauber konnte die 3:2-Deckung des Gegners gut aushebeln und profitierte von dem schnellen Spiel der 1860erinnen.

Mit 20:4 ging der zweite Durchgang an die Bremerinnen, die die Partie somit bereits zur Pause gedreht hatten. In der Defensive war Saskia Goll an diesem Tag die überragende Spielerin. Sie nahm die gegnerische Topscorerin Sherin Janßen beinahe komplett aus dem Spiel und hatte diese bereits im dritten Viertel mit dem fünften Foul rausgespielt. Mit 26:10 gewann das Dauber-Team den dritten Durchgang und spielte den Vorsprung im Schlussviertel (13:12) dann gekonnt nach Hause.

Nun gilt die ganze Konzentration dem Topspiel: "Ich freue mich schon sehr auf diese Partie. Wir haben uns im Vergleich zur Hinrunde deutlich gesteigert, und wenn wir unser Spiel durchziehen, dann werden wir auch in Oldenburg gewinnen", so Dauber.

Bremen 1860: Bargmann (5), Berger-Karmelic (7), Braun, Dauber (13), Ellberg (2), Jessica Goll (7), Saskia Goll (13), Kettler (2), Kliemisch (2), Köker (2), Zeineddine (18)