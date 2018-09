Der zehnjährige Antonio spielt den Schlittenjungen und die elfjährige Jama (beide aus der Neustadt) das Räubermädchen.

Walle. Sonnabendmittag, am Waller Himmel strahlt die Sonne. Trotzdem haben sich rund 50 Kinder aus ganz Bremen im Gemeindehaus der Wilhadikirche am Steffensweg getroffen, um gemeinsam mit Chorleiterin Ilka Hoppe an der Kinder-Oper-Inszenierung der Bremer Kinder- und Jugendkantorei zu feilen: "Die Schneekönigin" nach dem Märchen von Hans-Christian Andersen steht dort dieses Mal auf dem Programm. Die Musik dazu hat die Hamburger Schulmusikerin Christine Grottke geschrieben; arrangiert wird das Stück vom Bremer Kaffeehaus-Orchester, das die Aufführung musikalisch begleitet.

Inmitten der Mädchen und Jungen der Kinder- und Jugendkantorei spielen die elfjährige Svenja aus Walle (oben links) und die zwölfjährige Rebecca aus dem Steintor (oben rechts). Svenja spielt Kai und Rebecca die Schneekönigin.FOTOS: ROLAND SCHEITZ

In der Geschichte geht es um eine große Freundschaft: Das Mädchen Gerda sucht seinen Freund Kai, der von der Schneekönigin entführt wurde, nachdem sein Herz durch den Splitter eines Zauberspiegels gefroren ist. Auf ihrer Suche nach dem Freund reist Gerda um die ganze Welt und besteht viele Abenteuer – und am Ende wird ihre unbeirrte Suche tatsächlich belohnt: Sie findet Kai im Palast der Schneekönigin.

Seit dem Ende der Osterferien arbeiten im Pfarrheim St. Johann an der Kolping-

straße Kinderchor und Kinderkantorei an der Aufführung; im Gemeindehaus der Wilhadikirche wird nun soeben eine wichtige Szene geprobt: "Flüchte unter meinen Bärenpelz – der hält warm, und mein Kuss nimmt dir das Kältegefühl", sagt die Schneekönigin zu Kai, der ihr willenlos folgt.

Die Artikulation ist wichtig

Währenddessen triezt Ilka Hoppe die jungen Darstellerinnen und Darsteller und lässt sie so manchen Satz mehrfach bewusst akzentuiert wiederholen. Die Kinder lassen sich davon aber keinen Deut aus dem Konzept bringen. "Das kennen sie ja schon von mir", lacht Hoppe und erklärt: "Wir arbeiten grundsätzlich ohne Mikrofon; es ist nie die Lautstärke ausschlaggebend, sondern die Artikulation. Mit Sprache malt man und gibt Bedeutung weiter. Ein Satz kann unterschiedliche Bedeutungen haben, je nachdem, wie man ihn betont. Wenn man das gelernt hat, das ist gut fürs Leben: Dann kann man später locker Referate halten!"

Unter musikalischen Aspekten gefällt Hoppe das Stück besonders, weil darin zum Beispiel Rezitative und Choräle versteckt sind. Die größte Herausforderung für die jungen Darsteller liegt in ihren Augen aber darin, dass "Die Schneekönigin" sehr komplex ist und "wahnsinnig viele Lieder" darin vorkommen. Chorleiterin Hoppe ist aber neben den gesangstechnischen Feinheiten noch etwas ganz anderes wichtig: "Was mache ich eigentlich, wenn ich Freunde habe, und es läuft mal nicht so gut? Gerda hat es ja ziemlich schwer – Kai ist wirklich futsch. Er ist weg und erkennt sie ja nicht einmal mehr. Wir haben geguckt: Wofür steht dabei die Königin? Für Zwietracht und Misstrauen! Um Freundschaften zu erhalten, muss man sich manchmal entschuldigen und über seinen Schatten springen. Das ist oftmals schwieriger, als sich vorzustellen, man würde seinen Freund oder seine Freundin am Nordpol suchen. Diese Geschichte zu verstehen – das war die eigentliche Arbeit."

Mitten im Sommer will also die Bremer Kinder- und Jugendkantorei ihre Zuschauer an den Nordpol und in ein Labyrinth aus Hunderten kalten Eissälen entführen. "Das ist schön erfrischend", lacht Annik, die das Mädchen Gerda spielt. Die Zwölfjährige aus dem Ostertor war schon bei etlichen Inszenierungen dabei, aber "das ist jetzt das erste Mal eine ganz große Rolle – ich freue mich und bin aufgeregt", sagt sie.

"Böse spielen ist sehr cool – man ist dann jemand ganz anderes, das macht doll Spaß", lacht währenddessen die zwölfjährige Rebecca aus dem Steintor. Sie verkörpert die Schneekönigin und freut sich darüber, dass sie einfach mal alle Schlechtigkeiten ausleben kann, die sie sich ansonsten verkneift. Genau das gefällt auch Svenja aus Walle besonders gut an ihrer Rolle – sie spielt Kai, der ja sogar eine Figur mit zwei ganz unterschiedlichen Seiten ist. Mit dem Thema des Stückes können die Kinder viel anfangen. Für den Schlittenjungen Antonio und das Räubermädchen Jama aus der Neustadt zum Beispiel ist Freundschaft das Allerwichtigste – sie würden es definitiv so machen wie Gerda und um ihre Freunde kämpfen, versichern die beiden in einer kurzen Probenpause. Anschließend wird konzentriert weitergeprobt, schließlich sollen die Zuschauer am Wochenende ihre Freude an der Aufführung haben.

Die Kinder-Oper "Die Schneekönigin" wird am Sonnabend, 7. Juli, in der Melanchthongemeinde, Osterholzer Heerstraße 124, und am Sonntag, 8. Juli, in der Wilhadigemeinde am Steffensweg 89 jeweils um 17 Uhr aufgeführt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene fünf, für Kinder drei Euro. Karten gibt es an der Abendkasse oder per Vorbestellung unter Telefon 5798887 oder auch per E-Mail an hannelore.mis@gmx.de. Informationen über die Bremer Kinder- und Jugendkantorei finden sich im Internet unter www.bremerjugendkantorei.de.