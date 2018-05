Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Gespräch über Gewalt

Bahnhofsvorstadt. Über das Thema "Gewalt gegen Frauen in Südostasien und China" sprechen am kommenden Mittwoch, 6. März, ab 19 Uhr Kristina Großmann und Genia Findeisen im Übersee-Museum, Bahnhofsplatz 13. Anlass für die Veranstalter, das Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz) und die Südostasien-Initiative (SOAI), ist der Frauentag am 8. März. Kristina Großmann arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ethnologie der Goethe-Universität Frankfurt, Genia Findeisen ist derzeit freiberuflich als Autorin und Forscherin tätig.