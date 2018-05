Sabine Kohn (links), eine von vier künstlerischen Leiterinnen des Graffiti-Workhops, und Claudia Kunze vom Kunsthaus Kubo vor dem Bauzaun, der als legale Fläche genutzt werden soll. (Gerbracht)

Ostertor. Bubbles, Blocks und Botten – das sind Begriffe, die aus der Graffiti-Szene stammen. Die Sprühkunst aus der Dose spricht vor allem junge Menschen an. Was liegt also näher, als sich mit Jugendlichen dieser Kunst zu widmen? Das Kunsthaus Kubo lädt zum Workshop "Streetart: Apart oder Unrt?" ein.

"Dieses Jahr wird das Programm aus drei Teilen bestehen", sagt Claudia Kunze vom Kubo. Wie 2012 laufen die Workshops an drei Wochenenden im Mai und im Juni." Ein einwöchiges "Graffiti-Camp" in den Sommerferien solle dafür genutzt werden, den Bauzaun am Klinikum-Mitte, das als Kooperationspartner beteiligt ist, mit gesprühter Kunst zu verzieren. "Darüber hinaus haben wir für dieses Jahr einen Jugendaustausch geplant", sagt Kunze.

Voraussichtlich zehn Jugendliche aus Bremen werden an einem Wochenende in das niedersächsische Hildesheim reisen und umgekehrt von Jugendlichen aus Hildesheim in Bremen besucht werden. Im Vordergrund soll dabei der künstlerischer Kontakt und Austausch stehen. Der Austausch läuft in Kooperation mit der Arbeitsgruppe "Graffiti / Viel im Angebot" des Präventionsrats Hildesheim.

Bei den Treffen soll natürlich auch gemalt, gesprüht und diskutiert werden. Der Arbeitstitel des Projekts in Bremen wird "Wo ist Anders?" lauten. "Die Arbeit wird angelehnt sein an den Wettbewerb ,Was heißt hier seltsam?’ der Landeszentrale für Politische Bildung", sagt Claudia Kunze. "Es geht um Andersartigkeit, und die Jugendlichen werden in Kleingruppen ihren Charakter ,Anders’ gestalten und entwickeln und im Stadtraum Bremen an die Wand bringen." Denkbar seien außerdem Stop-Motion Bilder, auf denen sich "Anders" bewegt, am Zaun lang hangelt oder auf einen anderen "Anders" trifft.

Am Anfang stehen aber die Graffiti-Workshops an den Wochenenden im Mai und Juni. "Da können die Jugendlichen am Bauzaun am Klinikum-Mitte arbeiten. Sie können sich dort ausprobieren und Schablonen erarbeiten." Die künstlerische Leitung des Projekts übernehmen Sven Dankleff, Bastian Morbe, Sabine Kohn und Stefanie Beulshausen.

In allen Projektetappen sind derzeit noch Plätze frei. Zielgruppe sind Jugendliche mit oder ohne Spray-Erfahrung aus ganz Bremen im Alter von elf bis 18 Jahren. Der erste Graffiti-Lehrgang läuft vom 9. bis 11. Mai von 14 bis 18 Uhr. Der Treffpunkt ist am Kunsthaus Kubo, Beim Paulskloster 12. Teilnahme kostet 30 Euro. Weitere Termine: 18. und 19. Mai und 8. und 9. Juni. Das Graffiti-Camp wird vom 22. bis 26. Juni stattfinden, und der Austausch nach Hildesheim geht vom 9. bis 11. August.

Ansprechpartnerin ist Claudia Kunze, Kunsthaus Kubo, Telefon: 76026.