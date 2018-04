Kaninchenzüchter ausgezeichnet

Großer Auftritt für junge Tiere

Wk

Osterholz. Die jungen Tiere hatten beim Kaninchenzuchtverein Verein "KLZV HB 3 Bremen-Ost" ihren großen Auftritt. Der alljährlichen Jungtierschau waren in diesem Jahr die Landesjugendjungtierschau und die Kreisverbandsjungtierschau Bremen-Stadt angegliedert. 204 Tiere stellten die Züchter vor, wie Medienbeauftrager Gerrit Meyer berichtet. Von Deutschen Riesen bis zu der kleinsten Rasse, Hermelin. Das beste Tier der Schau war in diesem Jahr ein Dalmatiner Rex schwarz-weiß der Zuchtgemeinschaft Schulz (Verein HB 5). Landesjugendjungtiermeister wurde Lars Schlüter (HB 22) mit Hermelin, er wurde auch mit dem ZDRK-Jugendabzeichen in Silber geehrt. Kreisverbandsjugendjungtiermeister Bremen-Stadt wurde Lea Müller mit Zwergwidder weißgrannen-schwarz (HB 3), Vizemeister wurde Carolin Kübler mit Zwergwidder weiß (HB 13). Außerdem wurden vom Landesjugendwart noch neun Teilnehmer aus vier Landesverbänden zu Kaninhop-Schiedsrichtern ausgebildet. Nach Theorie und praktischem Teil wurde das Wissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schriftlich geprüft. Am Nachmittag dann die frohe Botschaft: Alle haben bestanden.