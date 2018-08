Gerd Kolde (von links), Hanni und Hanns-Gerd Fischer vor dem neuen Treffpunkt für Bridgespieler. (Walter Gerbracht)

"Bridge ist ein Spiel mit Suchtpotenzial." Da ist sich Hanns-Gerd Fischer sicher. Er und seine Frau Hanni spielen Tennis bei Rot-Weiß und seit Jahrzehnten Bridge. "Das ist ein sensationelles gemeinsames Hobby. Man ist nur so gut, wie man zusammen harmoniert", sagt er. Mit einem Tag der offenen Tür ist das nach den Betreibern benannte "Fischers" eröffnet worden. Durch das große Schaufenster des anheimelnd eingerichteten Ladens konnten Passanten beobachten, wie die insgesamt rund 50 Gäste Bridge spielten.

Auch Turniere sind schon in den neuen Räumen ausgetragen worden. Das "Fischers" ist auf dem besten Weg, Anziehungspunkt der großen und aktiven Bremer Bridge-Szene zu werden. "Bremen ist mit rund 2000 Spielern, die Turniere bestreiten, eine Bridge-Hochburg. In Bremen gibt es fünf bis sechs Vereine und in Bremerhaven zwei Vereine", sagt Hanns-Gerd Fischer. Mit dem "Fischers" hat er sich einen Traum erfüllt. "Wir möchten das Image des Spiels verändern und auch jungen Leuten die Möglichkeit bieten, Bridge in der Öffentlichkeit zu spielen." Sonnabends ist er meist von 11 bis 14 Uhr in seinem Laden.

Rudolf Buse leitet Workshops für Schüler und ist außerdem ab 24. Februar, sonntags ab 12 Uhr, regelmäßig als Ansprechpartner in den Räumen. Anfänger können dann ohne Anmeldung Bridge lernen und spielen (Infos unter Telefon 70901701). Worin liegt nun der besondere Reiz des Bridgespielens? "Ähnlich wie Schach ist es Sport und logisches Spiel zugleich, bei dem der Glücksfaktor keine Rolle spielt. Man kann nie sagen, jetzt kann man’s", sagt Fischer.

Nähere Informationen erteilt Hanns-Gerd Fischer unter Telefon 46 88 96 36 und 494577 oder per E-Mail hg-fischer@fischers-treff.de. Der Laden kann für andere Zwecke gemietet werden.