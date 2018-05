Das Tor ist das einzige steinerne Zeugnis, das vom Seefahrtshof des Jahres 1665 nahe der heutigen Hutfilterstraße übrig geblieben ist. (Volker Kölling coast communication)

Die Stille am Geestrand zur Lesum wird nur von ein paar Rabenkrächzern und dem Postboten unterbrochen. 37 Menschen leben zurzeit mietfrei in den acht Häusern auf dem Seemannshof. „Prövener“ heißen die Bewohner seit uralten Zeiten – übersetzt die, die eine Gabe empfangen. Bedürftige Kapitäne und ihre Ehefrauen, Witwen, Waisen und andere in Not geratene Seeleute können hier Unterkunft bekommen. Jetzt stehen Wohnungen leer. „Das ging im Laufe unserer Geschichte immer mal auf und ab, und jetzt sind wir wieder in einem Umbruch“, meint Kapitän Horst Janssen.

Kapitän Horst Janssen ist auf Lebenszeit als Verwalter des Haus Seefahrt gewählt. (Volker Kölling coast communication)

Seit 2010 hat man sich mit Satzungsänderungen Nautikstudenten geöffnet, die hier jetzt auch wohnen dürfen. Die Grundausrichtung der Stiftung allerdings bleibt laut Janssen bestehen: „Wir bekommen keine öffentlichen Zuschüsse, sondern beziehen 80 Prozent unserer Einnahmen aus den Spenden rund um das Schaffermahl. Das meiste Geld geht hier in die Modernisierung der Wohnungen.“

Früher hätten die Bewohner nur ein Zimmer gehabt. Jetzt leben Paare auf 60 Quadratmetern in drei Zimmern und Singles auf 42 Quadratmetern in zwei Zimmern. Janssen: „Das Haus 5 ist behindertengerecht umgebaut worden, auch mit einem Fahrstuhl, weil wir einen bettlägerigen Bewohner hatten.“ Die Türen seien etwa für Gehwagen zu schmal und müssten Haus um Haus verbreitert werden.

Die Situation im Jahr 1545 war eine ganz andere. Horst Janssen hat schon viele Male von den Wirren zwischen Reformation und Gegenreformation berichtet und fasst die fehlende Fürsorge so zusammen: „Die Kirchen hatten sich vorher um die Armen gekümmert und waren plötzlich dafür zu sehr mit sich selbst beschäftigt.“ Wenn im Frühjahr die Bremer Koggen ausliefen, wussten die Menschen am Ufer, dass sie 40 Prozent der Seeleute nicht wiedersehen würden. Kapitän Janssen: „Die Familien der Toten fielen in bittere Armut und waren ohne Bleibe.“

Wer erfolgreich war auf dem Wasser, gelangte mitunter zu Wohlstand. Und so waren es acht Schiffer, die 1545 die „Arme Seefahrt“ gründeten, die sich dann mit den ersten Unterkünften und dem Einstieg der Kaufleute in die gemeinnützige Stiftung zum „Haus Seefahrt“ wandelte.

Horst Janssen klingt feierlich, als er einlädt, doch durch das steinerne Eingangstor zum Seefahrtshof zu gehen. Das Tor ist das einzige steinerne Zeugnis, das vom Seefahrtshof des Jahres 1665 nahe der heutigen Hutfilterstraße übrig geblieben ist. Im zweiten Weltkrieg vergruben die Verantwortlichen des Hauses Seefahrt die Figuren des Portals am dritten Standort in der Nähe der heutigen Agentur für Arbeit. Andere Kunstschätze wurden nach Bückeburg ausgelagert.

An der damaligen Lützower Straße hatte die Stiftung noch einen eigenen Festsaal im klassizistischen Stil mit vier Meter hohen Seitenwänden, geschmückt mit Gemälden, die heute im Überseemuseum und im Fockemuseum zu sehen sind. Damals habe die Schaffermahlzeit noch in diesem Saal stattgefunden, erzählt der 71-jährige Kapitän und geht die lange „Gangway“ zum heutigen Verwaltungsgebäude, Baujahr 1998, hoch.

Im Foyer ragen vier Schlüssel aus einer massiven bemalten Holzkiste, die einst den vier Vorstehern des Hauses Seefahrt gehörten. In dieser Kasse des Hauses Seefahrt wurden Strafgelder der Mannschaften und andere Sühnegelder, die Mitgliedsbeiträge, Geschenke und Hinterlassenschaften aufbewahrt. Im neuen Saal flutet Licht auf die 615 Wappen von 211 Kaufmännern und 404 Kapitänen, die der Stiftung als Vorsteher oder wie Horst Janssen als Kapitäne gedient haben. In der Südwestecke ist auch Janssens Wappen zu finden, der nun seit sieben Jahren der verwaltende Kapitän des Hauses und auf Lebenszeit gewählt ist. Die Mitte seines Wappens ziert ein Bild des Frachters „Birkenstein“ der Reederei Norddeutscher Lloyd, auf der der Kapitän die aufregendsten Jahre seiner Fahrenszeit verbracht hat. Seit 1586 erzählen die Wappen eine ganze Menge über die Familiengeschichte der Kaufleute und Kapitäne.

Der Blick aus dem Fenster geht über die Lesum bis zur Weser, als Horst Janssen über die historische Verbindung des Haus Seefahrt zum Bremer Norden spricht. Als die Versandung der Weser und die Größe der Seeschiffe ein Ansteuern der Schlachte unmöglich machte, trieb das Haus Seefahrt den Bau des Vegesacker Hafens von 1619 bis 1623 voran: „Wir haben den Hafen mit 11600 Talern mitfinanziert, gebaut und verwaltet. Sogar die Silberhumpen der Schaffermahlzeit mussten damals für den Bau eingeschmolzen werden.“

Das heutige Restaurant Havenhaus sei damals Verwaltungssitz des Hafens und im Besitz von Haus Seefahrt gewesen. Die historischen Bezüge zu Bremens-Norden seien schon groß gewesen, als man 1952 einem Grundstückstausch mit der Stadt Bremen und damit dem Umzug nach Grohn zugestimmt habe.

Horst Janssen ist mit dem Kopf schnell wieder im hier und jetzt, als seine Assistentin ihm den Fahrplan für den Tag vorträgt. Es ist noch viel zu organisieren bis zum großen Ereignis: Die Generalversammlung wird am Dienstag vor dem Schaffermahl im Grohner Saal stattfinden. Dann geht es auch um die Wahl der beiden kaufmännischen Schaffer für das Jahr 2016. Und direkt nach dem Schaffermahl ist auch das „Prövenermahl“ mit der gleichen Speisefolge rund um Stockfisch und Schwarzbier im Grohner Saal zu organisieren. Janssen: „Zugegebenermaßen war das einst ein Resteessen bei all dem, was vom Schaffermahl übrig blieb.“

Horst Janssen stellt eines klar: „Der Präsident des Senats ist als Hausherr bei der Schaffermahlzeit. Das ist keine Veranstaltung der Wirtschaft oder des Senats, sondern eine des Hauses Seefahrt.“ Jedenfalls weiß Kapitän Horst Janssen genau, was er wie alle verwaltenden Vorsteher Hunderte Jahre vor ihm an diesem Mittag im Namen der amtierenden Schaffer zu den Gästen rufen wird: „Schaffen, Schaffen, unnen un boven, unnen un boven Schaffen.“