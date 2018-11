Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Hommage an Heinz Erhardt

Altstadt. "Was bin ich wieder für ein Schelm", fragt Christian Schliehe in seiner Hommage an Heinz Erhardt. Aufgrund der großen Nachfrage hat das Theaterschiff, Tiefer 104, die Show wieder ins Programm genommen, allerdings nur für wenige Vorstellungen: Donnerstag und Freitag, 15. und 16. August, um 20 Uhr. Am Sonnabend, 17. August, gibt es um 17 und 20 Uhr Vorstellungen. Karten für 24 und 26 Euro gibt es unter Telefon 7908600, bei Nordwestticket im Pressehaus Martinistraße, unter www.theaterschiff-bremen.de, an der Abendkasse und im Ticketshop an der Balgebrückstraße.