Horn-Lehe (wk). "Sicher leben in Borgfeld und Horn-Lehe": Unter diesem Titel hatte der CDU-Stadtbezirksverband Wümme den Polizeipräsidenten Lutz Müller zu einer öffentlichen Veranstaltung eingeladen. Wie Müller laut CDU-Pressemitteilung erklärte, habe sich die Kriminalität in der Stadt substanziell verändert. Während die Zahl registrierter Kfz-Aufbrüche oder Fahrraddiebstähle stagniere oder sogar rückläufig sei, fänden heute vermehrt Einbrüche in Wohnungen und Geschäftshäuser statt. Insbesondere 2011 habe die Zahl der Wohnungseinbrüche erheblich zugenommen. Müller äußerte sich darüber besorgt, dass gerade bei Ersttätern die Hemmschwelle bei dieser Art von Delikten erkennbar abgenommen habe.

Der Polizeichef bestätigte auf Nachfrage, dass in München – bezogen auf die Einwohnerzahl – im Vergleich zu Bremen wesentlich weniger Wohnungseinbrüche begangen werden. Über die Hälfte aller Wohnungseinbrüche werde nicht von Profis, sondern von Kleinkriminellen begangen, die von einem weiteren Vorgehen Abstand nehmen würden, wenn das Einbrechen länger als eine oder zwei Minuten dauert. Als weiteren Baustein polizeilicher Präventionsarbeit nannte Müller die künstliche DNA. Seit ihrer Einführung seien Diebstähle in Schulen und Gebäuden, in denen Haus- und Wohnungsbesitzer diese neue Form der unsichtbaren Markierung des Eigentums einsetzen, erkennbar zurückgegangen.

Als besonderes Problem bezeichnete Müller die Jugendkriminalität. Die Kriminalitätsentwicklung zeige, dass die Gewaltbereitschaft besorgniserregend zugenommen habe und Kinder und Jugendliche immer häufiger Opfer von Gewaltdelikten werden. Seit Herbst 2011 habe die Polizei ihre Ermittlungstätigkeit verstärkt. Der Polizeipräsident betonte die Notwendigkeit, dass zur Verfügung stehende Personal flexibel und effizient einzusetzen. In Horn, Borgfeld und Oberneuland seien dauerhaft 18 Polizeibeamte tätig. Horn-Lehe und Borgfeld seien insgesamt sichere Stadtteile, stellte Müller fest. Hier könne man auch im Dunkeln unbesorgt spazieren gehen. Für Borgfeld und Oberneuland sicherte Müller zu, dass diese Außenstandorte auf jeden Fall erhalten bleiben. In Horn-Lehe sei die Neueröffnung des gegenwärtig in Containern untergebrachten Polizeireviers unter neuer Adresse an der Lilienthaler Heerstraße für das nächste Jahr geplant.

In der anschließenden Diskussion übten Anwesende deutliche Kritik an der Bremer Justiz. Auch wenn ein Täter bereits 68 Straftaten begangen habe, passiere oft nichts. Die Justiz, bemängelte ein Bürger, sei oft zu lasch. Rot-Grün verfolge eine Strategie der Haftvermeidung. Lutz Müller betonte, dass polizeiliche Maßnahmen nur ein Teil der Kriminalitätsbekämpfung seien. Er appellierte an die Politik, bei der Kriminalitätsbekämpfung Schwerpunkte zu setzen und nicht nach dem Rasenmäherprinzip vorgehen. Der CDU-Stadtbezirksvorsitzende Dieter Focke sicherte dem Polizeipräsidenten die politische Rückendeckung der CDU zu. "Es wird höchste Zeit, dass Bremen die rote Laterne vor allem bei der Einbruchskriminalität wieder abgibt", fasste der Christdemokrat die Erwartungshaltung der Versammlung zusammen.