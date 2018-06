Annemarie Czichon hat im Gespräch mit Karin Mörtel schon mal auf den Herbst geblickt, wenn sie ihr Amt als Ortsamtsleiterin antritt. (Walter Gerbracht)

Frau Czichon, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl.

Annemarie Czichon: Vielen Dank.

Was ist denn der Grund, warum sie sich als Ortsamtsleiterin beworben haben?

Ich finde die Aufgabe spannend und glaube, einige Erfahrungen und Kompetenzen dort einbringen zu können.

Was sind das für Fähigkeiten?

Ich habe keinen geradlinigen Lebenslauf, das kommt im klassischen Berufsleben häufig nicht gut an. Doch manchmal sind es auch die Umwege, die einem wichtige Erfahrungen vermitteln können. Ich habe mich bereits früh für Politik interessiert und bin mit knapp 16 Jahren in die SPD eingetreten. Dort habe ich mich zehn Jahre lang mit Herzblut engagiert, bis ich genug von der Parteipolitik hatte und ausgetreten bin. Ich habe Jura studiert, auch mit dem Ziel, zwischen Bürgern und Verwaltung zu vermitteln. Mir ist erst bei der Bewerbung kürzlich aufgefallen, dass ich ab November nun dazu Gelegenheit haben werde.

Bis jetzt klingt das aber noch nicht nach Umwegen, sondern eher nach einem Ziel.

Der größte Umweg war sicherlich meine fast 20-jährige Familienzeit, in der ich zwei Kinder großgezogen habe. Ich wurde oft gefragt, warum ich nicht früher wieder erwerbstätig war. Doch in dieser Zeit habe ich sehr wichtige Erfahrungen gesammelt und musste mich häufig auf neue Anforderungen einlassen. Ich habe mich ehrenamtlich beispielsweise als Elternvertreterin engagiert und in der Grundschule am Buntentorsteinweg die Schulkonferenz geleitet. Dabei musste ich oft zwischen Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen vermitteln. Im Jahr 2000 habe ich mich dann als Anwältin und Mediatorin selbstständig gemacht. Ein Beruf, den ich sehr gerne ausübe, weil er mit sehr vielen Lebensbereichen zu tun hat. Die Ortsamtsleitung wird vermutlich ähnlich vielfältig sein.

Die Vermittlerrolle scheint Ihnen zuzusagen. War das bei Ihnen immer so?

Ich scheine dafür ein Talent zu haben. Das kann ich übrigens auch für meine neue Herausforderung gut gebrauchen. Dabei muss niemand fürchten, dass Beiratssitzungen künftig Mediationsveranstaltungen sind. Ich kann durchaus Sachen auf den Punkt bringen. Mir ist dabei aber wichtig, dass die Meinungen aller Beteiligten angehört werden, am Ende entscheidet dann die Mehrheit.

Da wir über Mehrheiten sprechen: Sie haben bei der Wahl die absolute Mehrheit errungen, obwohl vier Kandidaten im Spiel waren. Warum haben Sie immer wieder betont, dass das für Sie so wichtig war?

Das neue Verfahren der Ortsamtsleiterwahl halte ich für nicht sehr demokratisch, da derjenige gewinnt, der die meisten Stimmen erhält. Im unglücklichsten Fall hätte ich mit acht Stimmen, also nur gut einem Viertel der Stimmen, gewinnen können, wenn alle anderen Kandidaten je sieben erhalten hätten. Das wirft kein gutes Licht auf die Bedeutung der Ortsamtsleiterwahl und trägt auch nicht zur Transparenz solcher Entscheidungen bei. Ich finde, das widerspricht dem Ziel des neuen Beirätegesetzes, die Beiräte zu stärken.

Welche Themen haben Sie sich vorgenommen, wenn Sie Anfang November Ihr Büro im Ortsamt beziehen?

Nun, das klingt jetzt vermutlich sehr langweilig, aber in den ersten Monaten werde ich mich zunächst intensiv mit allem Organisatorischen vertraut machen, da nach Klaus-Peter Fischer bereits im Januar auch seine Stellvertreterin Gudrun Junghans in den Ruhestand geht. Außerdem steht für mich eine Bestandsaufnahme auf dem Programm, damit ich so schnell wie möglich zusammen mit den Beiräten die Projekte in den beiden Stadtteilen möglichst gut unterstützen kann.

Als Neustädterin haben Sie ja Heimvorteil, aber wie begegnen Sie dem Gefühl der Woltmershauser, gegenüber der Neustadt nicht gleichberechtigt behandelt zu werden?

Diese Sorge ist bei mir angekommen. Ich werde daher möglichst zügig das Gespräch mit den Menschen vor Ort suchen, um gemeinsam zu schauen, was im Stadtteil gebraucht wird.

Sie wurden von Woltmershauser Beiratsmitgliedern zu einer Fahrradtour eingeladen, um den Stadtteil besser kennenzulernen. Können Sie daran angesichts Ihrer Verletzungen durch Ihren Fahrradunfall überhaupt teilnehmen?

Mir wurde bereits scherzhaft vorgeschlagen, ich könne in einer Rikscha mitfahren (lacht). Im Ernst wird es wohl etwas dauern, bis ich wieder ganz fit bin. Zu Fuß und mit dem Bus geht aber auch.

Was kann man aus Ihrer Sicht als Ortsamtsleiterin überhaupt bewegen?

Ich glaube, dass der Spielraum nicht so groß ist, wie viele annehmen. Dennoch gibt es Dinge, die man anstoßen kann. Zum Beispiel möglichst frühe Bürgerbeteiligung. Oder das Bewusstsein für die Geschichte der Stadtteile fördern, da gibt es ein riesen Potenzial und viele Menschen, die noch etwas zu der Vergangenheit zu erzählen haben. Ich kann mir vorstellen, eine Ideenschmiede zu installieren, und Menschen zusammenzubringen, denen ihre Stadtteile am Herzen liegen und die langfristige Ideen mitbringen. Ich sehe mich auch als Botschafterin, die klar machen muss, dass beide Stadtteile zum Beispiel mit dem Güterverkehrszentrum, der Autobahn und dem Flughafen Belastungen für ganz Bremen tragen. Aber einer möglichen Erwartungshaltung, nun komme ich und mache alles, werde ich nicht entsprechen. Ich werde mitdenken und Anstöße geben, aber die politischen Entscheidungen treffen immer noch die Beiräte.

"Ich sehe mich als Botschafterin"

Die künftige Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon über Ideen und Wünsche für das neue Amt

Zur Person

Annemarie Czichon ist 56 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie ist selbstständige Rechtsanwältin mit einer Zusatzausbildung als Mediatorin. Sie hat unter anderem auch den Runden Tisch zur A281 geleitet. Ehrenamtlich ist sie im Stiftungsrat der Bürgerstiftung Bremen tätig.