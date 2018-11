Jörg Noll (vorne) und Frank Striepe weisen einen Fahrradkurier zurecht, der wie viele Radfahrer den Gehweg an der Haltestelle "Theater am Goetheplatz" genutzt hat. Diese Stelle ist ein Dauerreizpunkt, wie die Kontaktpolizisten aus Erfahrung wissen. (Roland Scheitz)

Ostertor. Sie gehören zum Ostertor wie die Säule vor das "Litfaß": Seit 1999 gehen die beiden Kontaktpolizisten (Kops) Frank Striepe und Jörg Noll auf Streife durch das Ostertor. In der Zeit haben sie nicht nur viele Kontakte zu den Bewohnern des Quartiers und den Geschäftsleuten geknüpft, sondern auch ein Netzwerk zu den Initiativen und Einrichtungen im Ortsteil aufgebaut, das es zu pflegen gilt.

Ihre Streife beginnt am Revier Mitte, das am Wall liegt. Ihr Gebiet erstreckt sich von der Wallkreuzung bis zum Sielwall und Dobben sowie vom Osterdeich bis zum Rembertiring, und auch in den Seitenstraßen sind sie häufig anzutreffen. Auf dem Weg zum Osterdeich erzählen die beiden, wie sich das Ostertor in den Jahren verändert hat. "Anfang der Neunziger hatten wir hier rund 1000 Drogenabhängige, die sich hier konzentriert aufgehalten haben", erzählt Jörg Noll. In Grünanlagen oder in den Türeingängen zum Souterrain der Wohnhäuser hätten sie sich in Ruhe Drogen gespritzt.

Nachhilfe in Verkehrsregeln

Durch die Umsiedlung der Drogenberatungsstelle an den Bahnhof und die Dezentralisierung der Drogenhilfe habe sich das inzwischen geändert. "Seitdem gibt es Anlaufstellen in ihren jeweiligen Wohnbezirken." Während Jörg Noll erzählt, wirft sein Kollege einen Blick auf den Spielplatz "Robinsöhnchen". Frank Striepe hält nicht nur Ausschau nach Drogenabhängigen, sondern auch nach anderen, die dort nicht hingehören. "Also Männer, die sich einfach mal dorthin setzen, um den Kindern zuzugucken", erklärt Jörg Noll und meint Pädophile.

So richtig was zu tun bekommen die Beamten in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Theater am Goetheplatz", einem Dauerreizpunkt für Radfahrer und Fußgänger. Denn dort benutzen die wenigsten Radfahrer die Fahrbahn. Und auch diesmal halten die Kops einige an und belehren sie darüber, was sie falsch gemacht haben. Viele wissen es sogar selbst, beachten aber die Verkehrsregeln absichtlich nicht, weil ihnen der Wechsel zwischen die Schienen zu gefährlich ist, wie eine angehaltene Radfahrerin den Kops erzählt. Andere haben eine Ausrede: Auf dem Fußweg befindet sich kurz vor dem Bordstein eine mit geriffeltem Pflaster gezogene Linie. Manche Radfahrer dächten, dass die Pflasterung Rad- und Fußweg trenne, sagt Jörg Noll. Dabei sei das ein Hinweis auf den baldigen Bordstein für blinde Menschen.

Weiter geht es, vorbei an den Geschäften – die meisten Chefs kennen die Kops persönlich. Wenn jemand Neues einen Laden aufmacht, stellen sich die Beamten gleich einmal vor. "Wir versuchen, deren Adressen und Telefonnummern zu bekommen, wo sie nachts erreichbar sind", sagt Jörg Noll. So können sie nachts kontaktiert werden, falls ein Fenster eingeworfen oder eingebrochen wurde. "Das funktioniert auch."

Vom Ostertorsteinweg biegen die Polizisten in die Schildstraße ab. In den Nebenstraßen achten sie unter anderem darauf, dass Autofahrer nicht auf den schraffierten Flächen parken und die Rettungssicherheit gefährden. Dann schauen sie im Ostertorpark nach dem Rechten. Auch das stille Fleckchen zwischen Weberstraße, Körnerwall und In den Runken sei mal ein beliebter Treffpunkt für Drogenabhängige gewesen, erzählen die Kops. Heute hängen dort nur noch Jugendliche rum, die ein paar Bier trinken und mal einen Joint rauchen. So lange sie sich ruhig verhalten und niemanden stören, ist das aus Sicht der Gesetzeshüter eher unspektakulär.

Wenn die beiden Kontaktpolizisten auf ihren Streifen offene Türen bemerken, schauen sie vorsichtshalber auch mal ins Haus. Meist haben Bewohner, die gerade im Vorgarten waren und nur mal eben etwas von drinnen holen wollen, die Tür offen gelassen. Gelegentlich klären die Kops dann gleich mal über Diebstahl auf und empfehlen die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle am Wall. Für 2012 beziffert Frank Striepe die Einbrüche und Versuche im Ostertor, die angezeigt wurden, auf 81. "Das ist nicht so schlimm, wie es oft dargestellt wird", sagt er. In Blumenthal seien es im gleichen Zeitraum mehr als 200 gewesen.

Immer wieder heißt es "Guten Morgen" oder "Ach, wo ich Sie gerade sehe". Die Kops werden häufig angesprochen, bekommen Tipps oder hören sich an, wo der Schuh drückt. Als beispielsweise der Plan öffentlich wurde, im ehemaligen Haus des Sports an der Eduard-Grunow-Straße ein Flüchtlingswohnheim einzurichten, stand das auch bei ihnen auf dem Zettel. "Wir bekamen den Auftrag, das so ein bisschen zu begleiten", erzählt Frank Striepe, während sein Kollege einem Falschparker am Dobben einen Strafzettel schreibt. Noll und Striepe haben dann Gespräche geführt, pflegen Kontakt zur Hausleiterin und gehen bei ihren Streifen auch mal durch die Sonnen- oder Eduard-Grunow-Straße. Aber nicht heute. Nachdem der Strafzettel ausgestellt ist, geht es über Auf den Häfen und durch die Meinkenstraße Richtung Wallanlagen. Dort steuert Jörg Noll gezielt einen großen Baum an, der von Büschen umgeben ist, und findet neben Bierflaschen auch eine Spritze und Zubehör. Der Platz sei sowohl den Kops als auch beim Umweltbetrieb, der die Wallanlagen sauber hält, bekannt. Einzelne Abhängige nutzen ihn, um sich einen Druck zu setzen. "Heute war der Umweltbetrieb wohl noch nicht hier. Das bedeutet für uns einen Anruf." Der Umweltbetrieb und das Ortsamt gehören zum Netzwerk, das die Kops im Einzelfall bemühen. Noll und Striepe möchten, dass sich die Menschen im Ostertor wohlfühlen, sagen sie. Und sie tragen aus Sicht der Viertelbewohner etwas dazu bei, indem sie sich dort regelmäßig zeigen und ihre Kontakte pflegen.