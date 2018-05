Klaus Schäfer-Breede vom Büro für Verkehrsökologie moderierte das regionale Bürgerforum zur Verkehrsentwicklung im Bremer Westen. (Christine Kuhaupt)

Bremen-West. "Die Stadt war da sehr mutig und muss den Klops erstmal verdauen": So kommentierte am Dienstagabend beim Bürgerforum zum Verkehrsentwicklungsplan im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen (na‘) Moderator Klaus Schäfer-Breede vom Büro für Verkehrsökologie die Resonanz auf das im vergangenen November an den Start gegangene Internet-Forum www.bremenbewegen.de. Denn rund 30000 Besucherinnen und Besucher wurden dort seither schon registriert und 3800 Beiträge und mehr als 8000 Kommentare geschrieben. "Das ist ein unglaublich lebendiger Prozess, es übertrifft alle Erwartungen und ist höher als in anderen Großstädten", sagte Schäfer-Breede. Er warnte aber auch vor überzogenen Erwartungen an die aktuell stattfindende Bürgerbeteiligung – dabei gehe es zunächst ausschließlich um den Erfahrungsaustausch.

Hintergrund ist der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 2025, an dem beim Senator für Bau, Umwelt und Verkehr gearbeitet wird. Darin wird beschrieben, wie sich Bremens Verkehr in den nächsten Jahren entwickeln soll, um Bremens Attraktivität zu erhalten. Bis zum 31. Januar werden dafür Vorschläge aller Bürger gesammelt, außerdem wurden auch die Beiräte schon befragt.

Bürger treffen Gutachter: Explizit darum sollte es nun beim regionalen Bürgerforum zur Chancen-und-Mängel-Analyse für den Bereich Bremen-West – er umfasst das Blockland, Findorff, Gröpelingen und Walle – gehen. Rund 70 Gäste kamen. Bei den Bürgern war die Resonanz allerdings verhalten – nur eine Handvoll Anwohner hatte sich neben den Vertretern der drei Beiräte aus Findorff, Walle und Gröpelingen, einigen Bürgerschaftsabgeordneten und sonstigen Funktionsträgern ins Nachbarschaftshaus verirrt.

Seit September haben mehrere Gutachter das bestehende Verkehrsnetz genauer unter die Lupe genommen und sich dabei auf die Aspekte Fußverkehr, Radverkehr, den motorisierten Individualverkehr per Kfz und den öffentlichen Personenverkehr konzentriert. Jetzt wollten sie mit denen über ihre Beobachtungen ins Gespräch kommen, die es täglich angeht – den Anwohnern.

Dafür stellten die Planer zunächst kurz ihre wichtigsten Erkenntnisse vor. Ihr Fazit: Der Bremer Westen zeichnet sich dadurch aus, dass dort mehr als die Hälfte aller Wege zu Fuß und mit dem Rad erledigt wird; Autos sind deutlich weniger stark als in anderen Bezirken vertreten und 70 Prozent der zurückgelegten Wege sind nur bis zu fünf Kilometer lang.

Als attraktive und belebte Stadtteilzentren haben die Experten dabei etwa die Lindenhofstraße, die Vegesacker Straße und die Hemmstraße wahrgenommen, aber auch die trennende Wirkung von Verkehrsschneisen wie der Hafenrandstraße oder der Waller Heerstraße für Fußgänger erkannt. Auch sei Findorff zu Fuß nicht optimal an die Innenstadt angebunden. Der Radverkehr – in Bremen ohnehin schon überdurchschnittlich hoch – könne gut ausgebaut werden, meinen die Planer. Sie bescheinigen außerdem den Oslebshausern lästiges Umsteigen zwischen Bus und Straßenbahn auf dem Weg in Richtung Innenstadt.

Vorreiterrolle in Deutschland

Mit der Erstellung und Ausweisung des Lkw-Führungsnetzes nehme Bremen eine Vorreiterrolle in Deutschland ein, urteilten die Planer. Aber: Die Hälfte der Hauptverkehrsstraßen im Westen – etwa die Gröpelinger Heerstraße auf Höhe der Debstedter Straße – zeigt laut Stadt- und Verkehrsplaner Michael Frehn, Geschäftsführer der Planersocietät, einen gewissen Handlungsbedarf, weil diese Straßen zu laut oder unverhältnismäßig stark befahren seien und eine starke Trennwirkung hätten. Ein positives Beispiel für einen gelungene Straßenraum sei hingegen der Waller Ring. In Findorff wiederum gebe es im Bereich Hemmstraße/Eickedorfer Straße/Findorffstraße besonders viel Parkdruck.

Durch das Internet-Forum ist bei den Experten aber auch angekommen, worüber man im Bremer Westen insbesondere spricht: Eine Straßenbahn für Findorff, S-Bahn-Haltepunkte in Gröpelingen und Findorff, die Verlängerung der Straßenbahnlinie von Gröpelingen bis nach Oslebshausen und später vielleicht sogar bis zum Bahnhof Burg oder auch der A281-Lückenschluss – diese Punkte stehen dort schon seit langem auf der Wunschliste.

Das nächste Bürgerforum ist für August/September geplant, im Herbst/Winter und im Frühjahr folgen weitere Veranstaltungen dieser Art.

Aktuelles und sämtliche Daten zum Thema unter www.bauumwelt.bremen.de/vep und unter www.bremenbewegen.de.