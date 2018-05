Ina Schulze (links) und Silvia Cordes bei ihren Makko-Ho-Übungen, die das Wohlbefinden steigern sollen. (Gerbracht)

Obervieland. Einatmen bis in den Ballon hinein. Dann wieder ausatmen. Die Konzentration soll komplett auf der Atmung ruhen, um sich zu entspannen und vom Alltag runterzukommen, erklärt Olaf Hünnekens und schaut dabei vor allem mich an, den Neuling. Den Teilnehmern des Makko-Ho-Kurses im Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland scheint diese Aufgabe nicht mehr schwerzufallen. Immerhin haben sie auch schon knapp die Hälfte der Kurstage hinter sich gebracht. Alle haben ihre Augen geschlossen und lauschen den ruhigen Worten des Übungsleiters Hünnekens. "Stellt euch einen Ballon vor, in den ihr hinein atmet", sagt der 38-jährige Kaufmann.

Vorstellen ist die eine Sache, die Umsetzung allerdings eine ganz andere. Auch auf das Schließen der Augen will ich mich vorerst nicht einlassen, immerhin weiß ich nicht, was als Nächstes kommt. Stattdessen betrachte ich die Kerzen, die in der Mitte des Raumes aufgestellt wurden. Im Hintergrund erklingt ruhige Musik. Die Atmosphäre wirkt entspannend. Die Gruppe ist in einem Kreis angeordnet. Es sind überwiegend Frauen anwesend, lediglich der Kursusleiter und Bernd Horberth aus der Neustadt vertreten die Männer beim Makko-Ho-Kursus. Alle duzen sich.

Makko-Ho, ein wirklich seltsamer Name. Selbst die Teilnehmer kannten diese besondere Sportart vorher nicht. Eine kurze Recherche vorab lässt mich Schlimmes erahnen. "Hoffentlich muss man nicht zu gelenkig sein", denke ich mir. Aber bereits der erste Satz von Olaf beruhigt mich wieder: "Man soll nichts erzwingen und die Übungen nur so weit machen, wie man sich selbst wohl dabei fühlt." Gott sei Dank, denn den Boden kann ich beim besten Willen nicht mit gestreckten Beinen erreichen.

Nach der traditionellen asiatischen Medizin fließt durch unseren Körper Energie, das sogenannte Qi. Es heißt: "Wenn das Qi frei und ungehindert innerhalb des Körpers fließen kann, werden alle Organe mit der notwendigen Energie versorgt und der Mensch bleibt gesund." Die Energie fließt durch eine Art Kanäle, die Meridiane, die im ganzen Körper verteilt sind. Durch verschiedene äußere Einflüsse wie Stress oder mangelnde Bewegung kann es zu Blockaden innerhalb dieser Kanäle kommen, und das Qi kann nicht ungehindert fließen. Beim Makko-Ho sollen die Meridiane des Körpers gedehnt werden, um den Energiefluss wieder in Schwung zu bekommen. Erfunden wurden die Übungen von dem japanischen Shiatsu-Lehrer Shizuto Masunaga.

"Das Übungssystem besteht aus sechs einfachen Übungen, die die zwölf Hauptmeridiane und die damit verbundenen Organe anregen und aktivieren", erklärt Olaf Hünnekens noch einmal zu Beginn. So spricht eine Übung den Lungen- und Dickdarmmeridian an, eine weitere den Milz- und Magenmeridian. Auch die Herz-, Dünndarm-, Nieren- und Blasen-, Herzkreislauf-, Leber- und Gallenblasenmeridiane sollen durch die Makko-Ho-Dehnübungen positiv beeinträchtigt werden. Aber auch die Bewegung an und für sich tut den Teilnehmern gut.

"Hinterher habe ich ein wohliges, warmes Gefühl", sagt Silvia Cordes aus Obervieland. Und je häufiger man die Übungen anwendet, desto beweglicher wird man. So erkennt der Übungsleiter bei Bernd Horberth die besten Fortschritte. Obwohl Olaf Hünnekens vor einer Übung anmerkt, dass Männer mit dieser etwas mehr Probleme hätten, gelingt sie Bernd Horberth besonders gut. Mir ist und bleibt es ein Rätsel, wie man sich so verbiegen kann, dabei bin ich mit 27 Jahren die Jüngste im Kursus. Doch scheinbar war ich bei der Premiere dieses Fortschritts von Bernd Horberths dabei. Eigentlich hat er es nämlich im Rücken. Und eigentlich kann er auch nicht gut auf den Fußballen sitzen. Aber auch das hat sich anscheinend im Laufe des Kurses verbessert.

Trotzdem bleibe ich nach wie vor skeptisch. Olaf zeigt einen Trick, wie man es vielleicht doch noch schafft, an die Füße zu gelangen. Nämlich erst die Füße im Sitzen berühren und dann langsam die Beine strecken. Aber es will einfach nicht gelingen. Also noch mal alles auf Anfang. Alle bereits erlernten Übungen werden der Reihe nach durchgearbeitet inklusive der neuen, die für Blase und Niere gut sein sollen. Einmal und auch noch ein zweites Mal. Dabei stets an die Atmung denken, was ich aber immer wieder vergesse, weil ich mich ehrgeizig auf die Übung konzentriere. "Die Atmung lenkt von den Übungen ab und hilft bei der Entspannung", sagt Olaf Hünnekens. Und am Ende schaffe ich es dann doch tatsächlich, meine Füße zu berühren.

"Man lernt mit sich und seinem Körper zu arbeiten und man lernt über seine Grenzen hinauszugehen", ermuntert Olaf Hünnekens. Ich bin überrascht, freue mich aber vor allem, weil ich als Skeptikerin mit keinerlei Erwartung am Makko-Ho-Kursus teilgenommen habe. Ob dadurch nun meine Meridiane für Niere und Blase freier sind, vermag ich nicht zu sagen. Wahrscheinlich müssen die kurzen Übungen auch zu Hause noch weiter gemacht werden, um eine Besserung feststellen zu können. Interessant ist Makko-Ho allemal und eine Erfahrung wert.

Das Angebot "Makko-Ho" gehört zum Projekt "Fit-Aktiv-Gesund" und wird durch "WiN" (Wohnen in Nachbarschaften) und dem Beirat Obervieland unterstützt. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 82 4030.

