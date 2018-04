Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Info-Nachmittag für Eltern

Xos

Altstadt. Egal ob mit Facebook oder Online-Games wie "World of Warcraft": Die meisten Kinder und Jugendliche verbringen den Großteil ihrer Freizeit online. Eltern begegnen dem "Posten" und "Zocken" im Kinderzimmer oft mit Skepsis und Unwissen. Abhilfe schafft ein Informationsnachmittag unter dem Titel "Zock till you drop" der Brema und der Stadtbibliothek, Am Wall 201. Am Sonnabend, 24. November, von n 12 bis 16 Uhr können Eltern in der Zentralbibliothek dem Nachwuchs auf seinen Pfaden durch die Online-Welt folgen und die Spielwelt der Kinder besser kennenlernen.