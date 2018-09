Vorträge in der Paracelsus-Klinik

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Informationen für Patienten

Gartenstadt Vahr (xkn). Die Paracelsus-Klinik und der Verein "Ambulante Versorgungslücken" laden für Dienstag, 29. Januar, um 14.30 Uhr im Konferenzraum im Erdgeschoss der Paracelsus-Klinik, In der Vahr 65, zur Informationsveranstaltung über "Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht" ein. Es geht unter anderem um medizinische Maßnahmen wie ärztliche Heileingriffe, die Verweigerung lebensverlängernder Maßnahmen, die Abgrenzung von Patientenverfügung zur Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung sowie um die Richtlinien der Rechtsordnung. Im Anschluss stehen die Expertinnen für individuelle Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen unter Telefon 4683575 oder an nadine.tittel@paracelsus-kliniken.de per E-Mail.